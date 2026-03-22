インスタグラムで報告

米大リーグのドジャースに朗報だ。大谷翔平投手の通訳としても知られるウィル・アイアトン氏が日本時間22日、自身のインスタグラムを更新。TikTokのアカウントが復活したことを報告した。

アイアトン氏は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦った侍ジャパンにもチームのアナリストとして加わっていた。WBC期間中、同氏は「アカウントが永久停止されました。TikTokのアカウントがなぜか1週間しかやってないんですけども、永久BANされたという報告があり、TikTokを使えない感じです」と悲しそうに動画をアップしていた。

この日、更新したインスタグラムでは表情が一変。「本当にみなさまのおかげで、TikTok復活しました」と報告した。「正式な理由は言われていないけど、結局3日後くらいに戻ってきました。復帰したということでお祝いしましょう」と終始、笑顔だった。

ファンも大喜びで、「復活おめでとうございます」「これで、心置きなくシーズンインできますね」「アイアトンさんの嬉しそうな表情を見てるとこちらも嬉しくなります」「無事復活したんですね よかった」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）