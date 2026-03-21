高級外車風スズキの「コンパクトSUV」！

アフターパーツメーカーのダムド（DAMD）は2026年3月19日、スズキのコンパクトSUV「X BEE（クロスビー）」用に開発中だという新たなボディキット「DAMD X BEE little D. (ダムド クロスビー リトル・ディー)」のデザインスケッチを初公開しました。

DAMD（ダムド）は1982年に創業されたエアロパーツメーカーです。かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系」ボディキットで名を知られる存在でしたが、2020年頃からは、スズキ「ハスラー」や「ジムニー」向けにクラシカルなデザインのボディキットを展開しており、往年の名車をオマージュしたスタイルで人気を博しています。

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一方、クロスビーは、ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして2017年に登場したモデルです。直近、2025年10月にフルモデルチェンジに匹敵する大規模なマイナーチェンジが行われています。

新型クロスビーのボディサイズは、全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mmとかなりコンパクトで、乗車定員は5名です。

パワートレインは、1.2リッターエンジン（Z12E型）のマイルドハイブリッドを搭載。組み合わせるトランスミッションはCVT。WTLCモード燃費は最も良いモデルで、22.8km／Lに達します。

今回発表されたダムド クロスビー リトル・ディーは、そんな新型クロスビーを英国の高級SUV「ディフェンダー」を思わせるような角張ったスタイルに変身させるもの。

グリルやバンパーを、角張ったデザインのものに換装させ、ベース車がクロスビーだとはとは思えないほど大胆なイメージチェンジを図ります。

同キットについてダムドは「ダムドを代表するスタイリング “little D.”に、クロスビーならではの“躍動する軽やかさ”をプラス。“little D.”本来の無骨さはそのままに、よりポップで親しみやすい表現へと進化させました」と紹介しています。

ダムド クロスビー リトル・ディーは2026年夏の発売を目指し、現在開発が進められているとのこと。同時に発表された「DAMD X BEE BEMORE (ダムド クロスビー ビーモア)」とともにその登場が待ちきれません。