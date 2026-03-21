トイレの掃除が楽だからといってマットやスリッパを使わないとヤバい理由とは？【ヤバい風水】

トイレの掃除が楽だからといってマットやスリッパを使わないとヤバい理由

トイレはマットやスリッパで悪い気をガードが吉

清掃がラクということから、トイレにマットを敷いていないというお宅がありますが、トイレにはマットを置くようにしましょう。

トイレは湿気が溜まりやすい場所で湿気は下へ下へと下りていく性質がありますが、これを良い気に変えてくれるのがマットとスリッパなのです。

マットやスリッパを置いていないと、下からくる悪い気をトイレを使った人が吸収しやすくなってしまいます。足元からの冷えを防ぐためにも有効です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。