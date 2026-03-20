土屋アンナが驚愕！衣類〜トイレ、洗面台まで…掃除が一気にラクになる「超撥水スプレー」
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月19日（木）の放送は、「じっくり通販王！新年度に差をつける便利グッズ決定戦」をお届け！
【動画】土屋アンナが驚愕！衣類〜トイレ、洗面台まで…掃除の概念を覆す「超撥水スプレー」
プレゼンターがプレゼンした商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。
今回は、新年度を最高のコンディションを迎えるための便利グッズを厳選して紹介する。
年間売り上げ30億円という凄腕販売士・福島豊が、テレビ初「超撥水スプレー シミマセン」をプレゼン。
突然の雨で大事な服がビショビショなったのを放っておくと、シミや型崩れの原因になってしまうが、「クリーニングに出すなんて贅沢でできない！」という人におすすめの商品。
スプレーで衣類や靴を徹底コーティング。他にもシンクや洗面台、トイレまでも細かな汚れから守り、掃除の頻度を激減させてくれるという優れものだ。
早速スタジオで、その効果を実演！ 2つのトイレットペーパーが出されるが、1つは何もしていない状態で、もう1つは「シミマセン」を吹きかけて24時間乾燥させたもの。
それぞれ色の付いた水の中に入れてみると…
普通のトイレットペーパーはみるみるうちに水が染み込んでしまったが、「シミマセン」を吹きかけたトイレットペーパーは見事に水をはじき、出演者たちもビックリ！
続いて登場したのは、同じく「シミマセン」を吹きかけて24時間放置した、ゲスト・土屋アンナの愛用スニーカー。こちらも見事に水をはじいていた。
コーティング剤は曲がったりすると割れてしまい、そこから水などが浸透してしまうが、「シミマセン」のコーティング剤はものすごくキメが細かいため、曲げにも強いという。
また、衣類だけでなく、水気が残って水垢になったりするトイレ、洗面台、シンクなどもコーティングができるので、汚れがつきにくいそう。
水はけの悪くなった傘、飲みこぼしが怖いカーペットにも使用可能だ。
【動画】土屋アンナが驚愕！衣類〜トイレ、洗面台まで…掃除の概念を覆す「超撥水スプレー」
プレゼンターがプレゼンした商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。
今回は、新年度を最高のコンディションを迎えるための便利グッズを厳選して紹介する。
超撥水スプレー シミマセン
年間売り上げ30億円という凄腕販売士・福島豊が、テレビ初「超撥水スプレー シミマセン」をプレゼン。
スプレーで衣類や靴を徹底コーティング。他にもシンクや洗面台、トイレまでも細かな汚れから守り、掃除の頻度を激減させてくれるという優れものだ。
早速スタジオで、その効果を実演！ 2つのトイレットペーパーが出されるが、1つは何もしていない状態で、もう1つは「シミマセン」を吹きかけて24時間乾燥させたもの。
それぞれ色の付いた水の中に入れてみると…
普通のトイレットペーパーはみるみるうちに水が染み込んでしまったが、「シミマセン」を吹きかけたトイレットペーパーは見事に水をはじき、出演者たちもビックリ！
続いて登場したのは、同じく「シミマセン」を吹きかけて24時間放置した、ゲスト・土屋アンナの愛用スニーカー。こちらも見事に水をはじいていた。
コーティング剤は曲がったりすると割れてしまい、そこから水などが浸透してしまうが、「シミマセン」のコーティング剤はものすごくキメが細かいため、曲げにも強いという。
また、衣類だけでなく、水気が残って水垢になったりするトイレ、洗面台、シンクなどもコーティングができるので、汚れがつきにくいそう。
水はけの悪くなった傘、飲みこぼしが怖いカーペットにも使用可能だ。