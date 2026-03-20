タレントの堺正章が主催する「クラブロトンド」が２０日、千葉県内で、クラシックカーラリー「ＲＡＬＬＹ ＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ」の第３回大会（２３日まで）をスタートさせた。

芸能界きってのクラシックカーマニアとして知られる堺は、愛好家が集う大人の遊び場として「クラブロトンド」を立ち上げ、昨年から「ＲＡＬＬＹ ＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ」を開催。今年は世界的高級時計ブランド「フランク ミュラー」の協力を受け、３月、６月、１１月の年間３大会シリーズとして行い。総合ポイントで王者を決める。

クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技（ラインチェック競技）」を本格的に実施する大会。国内外の希少なクラシックカーが公道を駆ける姿は「動く自動車博物館」とも称される。

堺は「クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています。日本でも本格的なラリー文化を広げていきたい」と力説。「このラリーを通して、もっと多くの方にその楽しさを知っていただき、参加してみたいと思ってもらえるきっかけになればいれしいですね」と語った。