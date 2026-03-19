東北芸術工科大学できょう卒業式が行われ、未来の芸術家たちが学び舎を巣立ちました。

【写真を見る】名物は卒業生のコスプレ！？ 東北芸術工科大学で卒業式 未来の芸術家たちが学び舎を巣立つ（山形）

注目は、やはり！卒業生の晴れ着姿です。

午前１０時半過ぎ。小雨が降るなか、ハレの日を迎えた若き芸術家たちが続々と集まりました。

東北芸術工科大学では今年度、大学院生を合わせて５７４人が卒業。式では、中山ダイスケ学長から各学科の代表生徒へ卒業証書が手渡され、はなむけの言葉が贈られました。

東北芸術工科大学 中山ダイスケ 学長「皆さん自身の人生を皆さん自身でデザインし皆さんの創造的な人生を自分の姿で歩んでください。それが送り出す私たちにとっても１番の喜びです」

■名物のコスプレも！卒業生の晴れ着姿

そして！芸工大卒業式の魅力といえば卒業生の晴れ着姿です。

卒業生「振袖をリメイクしてもらって髪の毛も自分がいつもできないような思い切った髪色と髪型にしてみた」

卒業生のコスプレも毎年の名物です。

卒業生「張子でお面を作った。映像学科で毎年コスプレするのが恒例みたいで。しきたりに沿ってという感じ」





思いを全身に詰め込んだ学生も。

卒業生「おめでたい日なので全身真っ赤でそろえてみた。ゴスロリの甘い感じだけど強めにしたかったのでメイクとか網タイツで強めなものも入れてみた」

■卒業式にヒーロー参上！

ここで、ウルトラ強者が。

卒業生「（Ｑきょうのファッションは・・・）ウルトラマンです」

「（Ｑ目標は・・・？）いや、あの～、シンの方ですか？進路？目標ですか？」

アナウンサー「どっちでもいいです」

宇宙に飛び出す勢いの卒業生たち。学生生活をちょっと懐かしみながらも、新生活への期待に胸を膨らませていました。

■社会人の目標は？

卒業生「調子に乗らない！」

卒業生「家賃が高いところに住む」



卒業生「今までやってきたことを活かして頑張っていけたら」



卒業生「陶芸を自分で続けることが目標」





卒業生「桐の材木を使う工房に行くんですけど木の魅力を伝えつつ、こういった趣味も継続できたらいいな」

「好き」を大切に。未来の芸術家たちは、自分たちで人生をデザインしていきます。