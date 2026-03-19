『おねがいアイプリ』アミューズメントゲーム、4・2よりスタート 新「バズリウムチェンジ」は“つばさ”でキラキラ感アップ
「プリティーシリーズ」の最新作、テレビアニメ『おねがいアイプリ』（4月5日スタート、毎週日曜 前9：30）のアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ 1だん』が4月2日から展開される。あわせて、もうひとつのアミューズメントゲーム『アイプリバース おねがい1だん』も同時にスタート。「1だん」では、先に発表されたW主人公の「いのり」と「あおい」のバズリウムコーデに加え、新キャラクター「ぐみ」も登場し、煌めき溢れるライブが楽しめる。さらに、デュオコーデやコラボアイプリカードなどさまざまなに展開される。
【画像】かわいい！映画サプライズ登場記念の「ゆうじょうさくらツイン」コーデ
ゲーム『おねがいアイプリ』は、「アイプリカード」をフラットパネルの上に配置して画面に合わせて動かすことで、直感的にリズムゲームができるライブ体験ゲーム。大きな横型のモニターでは、アニメで放送されるライブと同じダンスや演出のライブを楽しむことができ、コーデ（衣装）が光り出す最高体験「バズリウムチェンジ」の成功を目指して、憧れのアニメキャラクターになりきって遊ぶことができる。
「1だん」では、先に発表した「いのり」「あおい」と共に、新キャラクター「ぐみ」のバズリウムコーデも楽しめるようになる。箔押し仕様のスペシャル感満載のカードになっており、“つばさ”に加えてスイーツをモチーフにしたコーデで、キラキラ輝くライブをプレイすることができる。
また、「いのり」と「あおい」のデュオコーデカード「トキメキトゥインクル」のアイプリカードが登場。ゲーム機に対象のアイプリカードを読み込ませると2人でライブができるデュオバージョンの楽曲「トキメキ▽ジャンプ！」（※▽＝ハートマーク）でライブをすることができる。
さらに、現在上映中の『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』に「いのり」「あおい」がサプライズ出演していることを記念して、劇中に登場する「ゆうじょうさくらツインコーデ」を着た「いのり」と「あおい」のアイプリカードが「1だん」にラインアップされる。映画のキーコーデにもなっている「ゆうじょうさくらツインコーデ」は、『ひみつのアイプリ』から『おねがいアイプリ』にバトンタッチする“アイプリ”にとっても特別なコーデとなっている。
『ひみつのアイプリ』＆『おねがいアイプリ』バトンタッチイラストをデザインしたスペシャルアイプリカードをプレゼントするキャンペーンが開催される。「ひまり（ポッピンハートバズリウム）」は28日から、「いのり（すきすきハートバズリウム）」は4月4日から『ひみつのアイプリ』や『おねがいアイプリ』のアミューズメントゲーム機が設置されている店舗に行くと年齢無制限でプレゼントされる。それぞれのアイプリカードを並べると、まるで「ひまり」と「みつき」から「いのり」と「あおい」へバトンタッチしているようなイラストになるスペシャルデザインとなっている。
「1だん」に登場するコラボアイプリカードは、小・中学生を中心に人気を集める原宿系インフルエンサーの「しなこ」とのコラボレーションに決定。ドットやチェック、ストライプ柄など“可愛い”ポイントを押さえたキュートなコーデ「しなこワールド」を着た「いのり」と「あおい」を楽しむことができる。
『おねがいアイプリ』のアニメ・アミューズメントゲームのスタートに合わせて、ガチャ（カプセルトイ）から『おねがいアイプリ ラバーマスコットコレクション』（希望小売価格1回300円／税込）が登場する。4月より全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で発売される。
本商品は、デフォルメされたキャラクターたちがデザインされた、ボールチェーン付のラバーマスコットで、ラインアップは「いのり」「あおい」「ぐみ」 「フォーチュ」 「MCプリうさ」の全5種類となる。5月には同シリーズの第2弾も発売予定。
ゲーム『おねがいアイプリ』は、「アイプリカード」をフラットパネルの上に配置して画面に合わせて動かすことで、直感的にリズムゲームができるライブ体験ゲーム。大きな横型のモニターでは、アニメで放送されるライブと同じダンスや演出のライブを楽しむことができ、コーデ（衣装）が光り出す最高体験「バズリウムチェンジ」の成功を目指して、憧れのアニメキャラクターになりきって遊ぶことができる。
「1だん」では、先に発表した「いのり」「あおい」と共に、新キャラクター「ぐみ」のバズリウムコーデも楽しめるようになる。箔押し仕様のスペシャル感満載のカードになっており、“つばさ”に加えてスイーツをモチーフにしたコーデで、キラキラ輝くライブをプレイすることができる。
また、「いのり」と「あおい」のデュオコーデカード「トキメキトゥインクル」のアイプリカードが登場。ゲーム機に対象のアイプリカードを読み込ませると2人でライブができるデュオバージョンの楽曲「トキメキ▽ジャンプ！」（※▽＝ハートマーク）でライブをすることができる。
さらに、現在上映中の『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』に「いのり」「あおい」がサプライズ出演していることを記念して、劇中に登場する「ゆうじょうさくらツインコーデ」を着た「いのり」と「あおい」のアイプリカードが「1だん」にラインアップされる。映画のキーコーデにもなっている「ゆうじょうさくらツインコーデ」は、『ひみつのアイプリ』から『おねがいアイプリ』にバトンタッチする“アイプリ”にとっても特別なコーデとなっている。
『ひみつのアイプリ』＆『おねがいアイプリ』バトンタッチイラストをデザインしたスペシャルアイプリカードをプレゼントするキャンペーンが開催される。「ひまり（ポッピンハートバズリウム）」は28日から、「いのり（すきすきハートバズリウム）」は4月4日から『ひみつのアイプリ』や『おねがいアイプリ』のアミューズメントゲーム機が設置されている店舗に行くと年齢無制限でプレゼントされる。それぞれのアイプリカードを並べると、まるで「ひまり」と「みつき」から「いのり」と「あおい」へバトンタッチしているようなイラストになるスペシャルデザインとなっている。
「1だん」に登場するコラボアイプリカードは、小・中学生を中心に人気を集める原宿系インフルエンサーの「しなこ」とのコラボレーションに決定。ドットやチェック、ストライプ柄など“可愛い”ポイントを押さえたキュートなコーデ「しなこワールド」を着た「いのり」と「あおい」を楽しむことができる。
『おねがいアイプリ』のアニメ・アミューズメントゲームのスタートに合わせて、ガチャ（カプセルトイ）から『おねがいアイプリ ラバーマスコットコレクション』（希望小売価格1回300円／税込）が登場する。4月より全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で発売される。
本商品は、デフォルメされたキャラクターたちがデザインされた、ボールチェーン付のラバーマスコットで、ラインアップは「いのり」「あおい」「ぐみ」 「フォーチュ」 「MCプリうさ」の全5種類となる。5月には同シリーズの第2弾も発売予定。
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