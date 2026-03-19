恋リアで話題の高橋かの、『週プレ』で魅せた強烈スタイルのナイスボディ♡

高橋かのが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

高橋かの ©アンディ・チャオ／集英社

【プロフィール】

高橋かの（たかはし・かの）

2001年8月25日生まれ 北海道出身

身長160cm B84 W63.5 H88

現在放送中の恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）に出演し、話題に。バラエティ番組やグラビア雑誌を中心に活動の幅を広げている。

公式X【@kano2001825】

公式Instagram【@kano0825】

今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】高橋かの写真集「強烈ビジュアル」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】高橋かの写真集「強烈ビジュアル」©アンディ・チャオ／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！