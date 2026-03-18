【MODEROID SIDE:GR 「ヴェクトール」帝国騎士団仕様】 3月19日12時より予約開始

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID SIDE:GR 『ヴェクトール』帝国騎士団仕様」を3月19日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

　本商品はマルチクリエイターNAOKI氏が送るオリジナルシリーズ「ティタノマキア」シリーズより「ヴェクトール」帝国騎士団仕様をMODEROIDシリーズで立体化したもの。グリムリーパー「ヴェクトール」をベースとし、騎士を彷彿とさせる兜や武装などが確認できる。

　また、既存キットを騎士団仕様にできる「騎士団装備セット」も商品化。同日予約受付を開始する。

(C)NAOKI