「ティタノマキア」より「ヴェクトール」帝国騎士団仕様がMODEROIDに登場。3月19日12時より予約開始
【MODEROID SIDE:GR 「ヴェクトール」帝国騎士団仕様】 3月19日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID SIDE:GR 『ヴェクトール』帝国騎士団仕様」を3月19日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品はマルチクリエイターNAOKI氏が送るオリジナルシリーズ「ティタノマキア」シリーズより「ヴェクトール」帝国騎士団仕様をMODEROIDシリーズで立体化したもの。グリムリーパー「ヴェクトール」をベースとし、騎士を彷彿とさせる兜や武装などが確認できる。
また、既存キットを騎士団仕様にできる「騎士団装備セット」も商品化。同日予約受付を開始する。
▰▰#メカスマ さきどり情報▰▰- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) March 18, 2026
マルチクリエイターNAOKI氏(@n_a_o_k_i_ )が送る
オリジナルシリーズ『#ティタノマキア』より
SIDE:GRの新たな姿が #MODEROID に登場！
10m級 一般兵用量産型
βグレード グリムリーパー
「ヴェクトール」帝国騎士団仕様
3月19日昼12時
予約受付開始！#goodsmile pic.twitter.com/EbVWSiG9vX
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マルチクリエイターNAOKI氏(@n_a_o_k_i_ )が送る
オリジナルシリーズ『#ティタノマキア』より
既存キットを騎士団仕様にできる
「騎士団装備セット」が商品化！
カスタマイズの幅がさらに広がります！
3月19日昼12時
予約受付開始！#MODEROID#goodsmile pic.twitter.com/9AVhnZZnmH
(C)NAOKI