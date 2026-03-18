前田敦子、最大露出に挑戦した写真集“未掲載”の厳選カット公開 美ボディを惜しげもなく披露
元AKB48で俳優の前田敦子（34）が、17日発売の『月刊ヤングマガジン』4号（講談社）の表紙に登場している。
【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子
2月13日に14年ぶりとなる写真集『Beste』（ベステ）をリリースした前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した意欲作となっている。
今回は、そのラスト写真集からに惜しくも掲載できなかった厳選カットを届ける。
同号には「Rain Tree」の市原紬希も登場する。
【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子
2月13日に14年ぶりとなる写真集『Beste』（ベステ）をリリースした前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した意欲作となっている。
今回は、そのラスト写真集からに惜しくも掲載できなかった厳選カットを届ける。
同号には「Rain Tree」の市原紬希も登場する。