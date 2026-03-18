400人絶賛レシピも！食べごたえ抜群「豚こまボール」の絶品おかず

豚こまボールって聞いたことありますか？ その名のとおり豚こま肉を握ってボール状にした料理で、薄切り肉より食べごたえがあり、リーズナブルなのが特徴です。今回は、そんな豚こまボールのレシピを3品ご紹介します。

▼ つくれぽ400件超え！ジューシーな豚こまボール揚げ

豚こまに下味をつけてボール状にし、片栗粉をまぶして揚げればできあがり。外はカリカリ＆中はジューシーで、400件以上のつくれぽが届く大人気レシピです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ お弁当にもぴったりの甘酢だれ

肉団子のような豚こまボールの甘酢だれは、お弁当にもぴったり。ケチャップやソースで作る甘酢だれは、冷めてもおいしくてご飯にもマッチします。



▼ チーズがあふれる豚こまボール

豚こまボールにチーズを入れる一品も。あふれ出すチーズに食欲アップで、育ち盛りのお子さんにも喜んでもらえそうです。







豚こま肉で手軽に作れて、ボリュームも味も大満足できるレシピをご紹介しました。夕食のおかずだけでなくお弁当にもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）