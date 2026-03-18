乃木坂46の井上和が、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』の三代目チェアマンに就任した。15年の歴史を持つ世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVA』（以下、『TIF』）のチェアマンは、初代を指原莉乃、二代目を長濱ねるが務めてきた。その系譜に今回、井上の名前が連なることになる。

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■モデル、ラジオ、俳優業……井上和が広げ続ける活動の場

井上は、乃木坂46の中心メンバーとして存在感を高めてきただけでなく、モデル、ラジオ、俳優業と活動の場を広げながら、グループの外側にも自然と届く発信を重ねてきた。今回の就任は、そうした井上の歩みがひとつのかたちとして結実したものだと言えるだろう。

その大きな手がかりとなるのが、この数年で一気に広がった井上の活動領域だ。2023年に「おひとりさま天国」で初の表題曲センターを務めたあとも、「チートデイ」、「ネーブルオレンジ」（中西アルノとWセンター）とセンターを歴任し、2024年には雑誌『non-no』（集英社）専属モデルに就任。ラジオでは『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）内のコーナー『乃木坂LOCKS!』にレギュラー出演し、2025年末からは久保史緒里の跡を引き継いで『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）の三代目パーソナリティーも担当している。さらに、今年は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で茶々役を務めることも決定。アイドル、モデル、ラジオ、俳優。そうした多角的な活動の積み重ねが、今回のチェアマン就任にも繋がったのだろう。

就任にあたって井上は、「これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっかり受け取って繋ぎたいと思います」とコメントしている（※1）。この「受け取って繋ぐ」という言葉は、今回の立場を考えるうえで象徴的だ。『TIF』のチェアマンは、単に前に立つだけの役割ではない。イベントに集まる熱や、これまで出演してきた全アイドルが築いてきた流れを受け止め、それを次へと繋いでいく存在でもあるからだ。さらに同じ発表のなかでは、3月の『めざましテレビ』（フジテレビ系）マンスリーエンタメプレゼンターとして番組内でも『TIF』の情報を伝えたいと語っていた。フェスの中に立ちながら、その魅力を外へ届けようとする視点にも、井上らしさがにじんでいる。

『TIF』チェアマンの系譜を振り返る時、まず大きいのは初代チェアマンを務めた指原の存在だ。2017年から4年にわたってその座を担い続けたことによって、『TIF』における象徴としてのイメージも少しずつ形作られていった。フェスの顔として前に立つ華やかさに加え、アイドルシーンを俯瞰しながら言葉を届ける視点もまた、その役割には求められてきたものだ。チェアマンという立場は、毎年引き継がれていく肩書きであると同時に、その時代のアイドルシーンとの向き合い方を映すものでもある。

二代目チェアマンの長濱が見せたのは、“華やかさ”とは少し違う魅力だった。就任当時のコメントでは、出演者やファンと一緒に熱い時間を過ごしたいと語り、インタビューでも、チェアマンの仕事を通してアイドルの魅力を自分から引き出して伝えることの難しさと手応えを口にしていた（※2）。さらに現在のアイドルシーンについて、自己プロデュース力やSNSを通したパーソナルな発信の広がりにも言及。そういった長濱の仕事ぶりから見えてきたのは、相手の魅力を受け取り、それを言葉にして届けていく伝達者としてのあり方だ。その視点は、近年のアイドルシーンを考えるうえでも欠かせないものだったと思う。

■改めて考える『TIF』のチェアマンに求められる役割

指原、長濱と受け継がれてきたチェアマンの流れを踏まえると、井上がここで選ばれた意味も見えてくる。指原が示してきたシーン全体を見渡すような視点と、長濱が担ってきたアイドルの魅力を受け取り、言葉にして届ける役割。その両方が、今あらためて『TIF』に求められているものでもある。会場での熱狂だけで完結するのではなく、SNSや配信、情報番組を通して、その熱が外へ広がっていく時代になったからだ。センター経験を重ねてグループの前面に立ちながら、ラジオで発信する力を磨き、モデルや俳優としても存在感を広げてきた井上の歩みは、そうした現在の『TIF』のあり方とも重なって見える。

そこには、今のアイドルに求められる役割の変化も重なっていると考える。ライブの現場で熱を生み出すだけでなく、SNSやテレビ、ラジオを通して、その魅力を外へ広げていくこと。個人としての活動の幅を広げながら、その経験をグループにも持ち帰ること。井上のこれまでの道のりは、まさにそうした流れと重なっており、『めざましテレビ』で生原稿読みや食リポ、MCまで担う予定が組まれていることも、そうした広がりのなかで期待を集めていることの表れだろう。

井上の三代目チェアマン就任は、乃木坂46の中心メンバーが新たな役割を担うというだけの話ではない。今のアイドルシーンが、どんな存在を前に立てようとしているのかを映す出来事でもある。前に出る華やかさだけでなく、人の思いや場の熱を受け取り、それを次へと手渡していくこと。井上が『TIF』で見せる姿は、2026年の夏を彩り、今何が求められているものとは何かをあらためて印象づけるものになりそうだ。指原、長濱から続いてきたバトンは、井上のもとでまた違った輝きを見せるだろう。

※1：https://official.idolfes.com/s/tif2026/news/detail/10029※2：https://realsound.jp/2021/09/post-861961.html

（文＝川崎龍也）