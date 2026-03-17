中田 蒼記者「様々な料理で使う卵や鶏肉。その価格が高どまりの状況が続いています」

南区のスーパーたかもりでは卵１０個が２８０円、国産若鶏のもも肉は１００ｇあたり１３８円。買い物客は・・・

「鶏肉は（値段が）上がってきてるなっていうのは思います。（月の食費が）何年か前よりはもう倍近く上がってる気がします」「卵はね、安くて良かったんだけど、今頃よく上がって大変ですよね」「卵は手軽に栄養が取れるので、やはり買ってしまいますけど」

１７日に発表された農林水産省の食品価格動向調査によると、今月９日から１１日の卵の平均販売価格は１０個入りで３０９円と過去最高値を更新。

鶏もも肉は先月１００ｇ当たり１５３円と最高値を記録し、今月も１５１円と高止まりの状態が続いています。

卵と鶏肉の価格高騰の影響は飲食店にも…

中区にある「スマイリーズ・カフェ」

和田萌花記者「こちら人気メニューのひとつオムライスと特性から揚げセットです。唐揚げは３つ入っていてオムライスには卵が２つ使われています」

バターの風味が香るオムライスと特製唐揚げのセットがこの店の人気メニューです。

客「ボリュームがすごい。１０００円以上のものばっかり、リーズナブルでお腹いっぱい食べられて満足です」

お客さんの満足の一方、店の代表を悩ませるのがその値段。この店では多い時で卵を１日およそ１５０個、鶏肉は１日６ｋｇ使うといいますが…

スマイリーズカフェ 吉川正信代表「（鶏肉は）先月くらい、特にここ最近何百円も高い。２ｋｇ単位で４００？５００円くらい。卵は１ケース（約１５０個）１０００円以上は違うかな」

卵の仕入れ価格は去年から１ケースあたりおよそ１５０個で１０００円ほど、鶏肉は先月ごろから２ｋｇで５００円程度値上がりしているといいます。

ただ、昼時には主に会社員らでにぎわうということで、仕入れ価格が高騰している中でも値上げはしていません。

スマイリーズカフェ 吉川正信代表「うちは会社員のお客さんが多いのであまり負担かけたくない。値上げしたいけどせずにがんばろうと。量を減らしてもかわいそうなので気合いでがんばっています」