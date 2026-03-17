元乃木坂46メンバーで“さゆりんご”の愛称で知られる松村沙友理が、自身のYouTubeチャンネル『さゆりんごちゃんねる』で出産の記録を公開し賛否両論を巻き起こしている。

【写真】「生々しくて引く…」炎上した峯岸みなみのマタニティショット

元アイドルが直面する“幸せアピール”の壁

「松村さんは2025年12月3日に一般人男性との結婚と第1子妊娠を発表しました。3月12日に更新されたYouTubeチャンネルで、『【出産の記録】赤ちゃんに会えた日』と題された約7分半の動画を公開しています。自宅で陣痛が始まる場面から病院への移動、赤ちゃんの誕生までがダイジェスト形式で紹介されています。《産まれた瞬間「私の中に本当にいた!!!」と感動しました》など松村さんのメッセージも多く取り上げられています」（スポーツ紙記者、以下同）

動画は3月17日現在で82万回以上再生されていて話題となっているが、ネット上では賛否が分かれている。

《松村沙友理ちゃんの出産動画を見て思ったのは、出産中にも関わらずかわいすぎやんと》など称賛の声がある一方で、《すごい承認欲求だね。そこまでして》《常に注目されたい それが芸能人なんですかね》といった冷めた声も聞かれる。

こうした声が並ぶ理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「女性のタレントさんが妊娠や出産を経験すると、つい舞い上がってしまう“マタニティハイ”がたびたび指摘されています。松村さんの場合もそれに当てはまるケースかもしれません。世の中には身体的、経済的な理由などで子どもを望んでも授かれない人もいるため、そうしたアピールをよく思わない人がいるのも確かです」

松村と同じ女性アイドルでは、元AKB48の峯岸みなみが披露したマタニティフォトも物議を醸した。

「峯岸さんは2024年7月に自身のInstagramにマタニティフォトを公開。草の上に寝転がるショットや、あじさいの花に囲まれて大きくなったお腹を出したショットなどが見られました。峯岸さんはヘアメイクやスタイリストなどのプロのスタッフたちの協力を得て撮影していて、公開を前提としたマタニティフォトに疑問の声があがったのです」

女性アイドルやタレントの妊娠や出産を巡るこういった議論は今後も続きそうだ。