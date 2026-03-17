PS3/Xbox 360/Wii Uが“レトロゲーム機”の仲間入り。世界最大のゲームショップ「GameStop」が宣言
画像はGAME Watch「米国ポートランドゲームショップレポート」（2015年9月掲載）より
世界最大のゲームショップチェーン「GameStop」は3月17日、プレイステーション 3/Xbox 360/Wii Uを“レトロゲーム機”として取り扱うと発表した。
これは「GameStop」公式Xにて発表されたもの。PS3（2006年11月）やXbox 360（2005年12月）、Wii U（2012年11月）はコンポーネント端子が存在すること、シューティングゲーム「フォートナイト」が配信されていないこと、ジョージ・W・ブッシュ氏が大統領であった時代（2001年1月～2009年1月）に発売されたことなど、複数の指標をもとに“レトロゲーム機”であるとした。
今回の発表にあわせて、GameStopではレトロゲーム機の「下取りボーナスキャンペーン」を実施。PS3/Xbox 360/Wii Uを含め、レトロゲーム機の本体やゲームソフト、アクセサリーを下取りに出すと、下取り価格が10%アップする。また、レトロゲーム機であれば、付属品が欠品していたり、壊れていても買い取るとしている。
レトロゲーム機の仲間入りを果たしたPS3/Xbox 360/Wii Uだが、GameStopはこれらのハードについて「依然としてとてもクールなゲーム機」と評価しており、「当時所有していたユーザーを年寄り扱いするわけではない」とジョークを付け加えている。
A Statement from GameStop pic.twitter.com/RpQxZnsrob- GameStop (@gamestop) March 16, 2026
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