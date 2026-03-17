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【12人産んだ助産師HISAKO】第10子(小6)がYouTube初登場、中学受験に「緊張？ないよ」と大物ぶりを発揮

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【超仲良し家族】優しいママHISAKOがキレた！？おでん事件の真相」と題した動画を公開した。



動画には、助産師のHISAKO、長女のすず、そして今回が初登場となる第10子ののんのんが出演。中学受験を控えるのんのんが「緊張？ないよ」と大物ぶりを見せる一幕や、過去に起きた「おでん事件」の真相について語られた。



今回がYouTube初デビューだというのんのん。小学6年生ながら、落ち着いた雰囲気と姉のすずと変わらないほどの身長に、HISAKOも驚きを隠せない様子。14歳差の姉妹だが、身長差はわずか2～3cmしかないという。



動画出演に「抵抗ない」と語るのんのんは、もうすぐ迎える中学受験についても「緊張とかあります？」「えっ？ないよ」と堂々としたもの。「いけるとも思ってない」「何もない」と続け、独特の肝の据わった一面を見せた。



また、勉強の話題では、HISAKOから「漢字やな」と弱点を指摘される場面も。のんのんが、最近のテストで50問中70点だったことを明かすと、他の教科では100点も取るのんのんにとってはその点数が低いのでは、と家族内で議論に。しかし、兄のふうたが赤点を回避しただけで大喜びしていたエピソードが明かされると、場は笑いに包まれた。



さらに、HISAKOが出張中にのんのんに任せたおでんが腐ってしまったという「おでん事件」についても言及。HISAKOが「腐ったのが最悪って言ったけど、別にのんのんを責めてはいないよ」と当時の心境を語ると、のんのんは「6年生に任せんなよと思った」と本音を漏らし、再び笑いを誘った。



動画では、年の離れた姉妹ならではのユニークなやりとりや、大家族の日常が垣間見えるトークが繰り広げられている。