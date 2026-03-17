【12人産んだ助産師HISAKO】第10子(小6)がYouTube初登場、中学受験に「緊張？ないよ」と大物ぶりを発揮
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YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【超仲良し家族】優しいママHISAKOがキレた！？おでん事件の真相」と題した動画を公開した。
動画には、助産師のHISAKO、長女のすず、そして今回が初登場となる第10子ののんのんが出演。中学受験を控えるのんのんが「緊張？ないよ」と大物ぶりを見せる一幕や、過去に起きた「おでん事件」の真相について語られた。
今回がYouTube初デビューだというのんのん。小学6年生ながら、落ち着いた雰囲気と姉のすずと変わらないほどの身長に、HISAKOも驚きを隠せない様子。14歳差の姉妹だが、身長差はわずか2～3cmしかないという。
動画出演に「抵抗ない」と語るのんのんは、もうすぐ迎える中学受験についても「緊張とかあります？」「えっ？ないよ」と堂々としたもの。「いけるとも思ってない」「何もない」と続け、独特の肝の据わった一面を見せた。
また、勉強の話題では、HISAKOから「漢字やな」と弱点を指摘される場面も。のんのんが、最近のテストで50問中70点だったことを明かすと、他の教科では100点も取るのんのんにとってはその点数が低いのでは、と家族内で議論に。しかし、兄のふうたが赤点を回避しただけで大喜びしていたエピソードが明かされると、場は笑いに包まれた。
さらに、HISAKOが出張中にのんのんに任せたおでんが腐ってしまったという「おでん事件」についても言及。HISAKOが「腐ったのが最悪って言ったけど、別にのんのんを責めてはいないよ」と当時の心境を語ると、のんのんは「6年生に任せんなよと思った」と本音を漏らし、再び笑いを誘った。
動画では、年の離れた姉妹ならではのユニークなやりとりや、大家族の日常が垣間見えるトークが繰り広げられている。
動画には、助産師のHISAKO、長女のすず、そして今回が初登場となる第10子ののんのんが出演。中学受験を控えるのんのんが「緊張？ないよ」と大物ぶりを見せる一幕や、過去に起きた「おでん事件」の真相について語られた。
今回がYouTube初デビューだというのんのん。小学6年生ながら、落ち着いた雰囲気と姉のすずと変わらないほどの身長に、HISAKOも驚きを隠せない様子。14歳差の姉妹だが、身長差はわずか2～3cmしかないという。
動画出演に「抵抗ない」と語るのんのんは、もうすぐ迎える中学受験についても「緊張とかあります？」「えっ？ないよ」と堂々としたもの。「いけるとも思ってない」「何もない」と続け、独特の肝の据わった一面を見せた。
また、勉強の話題では、HISAKOから「漢字やな」と弱点を指摘される場面も。のんのんが、最近のテストで50問中70点だったことを明かすと、他の教科では100点も取るのんのんにとってはその点数が低いのでは、と家族内で議論に。しかし、兄のふうたが赤点を回避しただけで大喜びしていたエピソードが明かされると、場は笑いに包まれた。
さらに、HISAKOが出張中にのんのんに任せたおでんが腐ってしまったという「おでん事件」についても言及。HISAKOが「腐ったのが最悪って言ったけど、別にのんのんを責めてはいないよ」と当時の心境を語ると、のんのんは「6年生に任せんなよと思った」と本音を漏らし、再び笑いを誘った。
動画では、年の離れた姉妹ならではのユニークなやりとりや、大家族の日常が垣間見えるトークが繰り広げられている。
YouTubeの動画内容
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がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人