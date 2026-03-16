寝起きの表情をのぞき見...！【山下幸輝】の彼女気分を味わえる“特別な世界線”をお届け♡

俳優やWILD BLUEのリーダーとして大活躍中の山下幸輝さんがRayにカムバック！今回は「もしも、山下幸輝がカレシだったら」というテーマで、彼女気分を味わえる特別な世界線をお届けします。推しと過ごすおうち時間をたっぷり妄想してみてください♡

もしも、山下幸輝がカレシだったら 推しとデートする世界線♡ 映画・ドラマと立て続けに出演し、 俳優としても活躍の場を広げるWILD BLUEのリーダー・山下幸輝さんがカレシになってRayに帰ってきた♡ 彼女しか見られないうような“カレシの顔”を妄想ストーリーとともにお楽しみください♡

眠そうな君って世界一可愛い 朝ふと目が覚めて、まだ夢のなかにいる君の顔を眺めるこの時間が幸せ。 「あと1時間だけ」と眠たそうに布団にくるまる君を起こしながら、同棲したらこんな感じかななんて少しだけ2人の未来を想像してしまう。 大好きな君とならどんな日常もロマンティックなデートになったりして♡ 白ロゴTシャツ 9,900円／AIVER（シアン PR）その他／スタイリスト私物

INFORMATION DIGITAL SINGLE『WILD BLUE「Glitch」』／ YK MUSIC ENTERTAINMENT 2年目に突入したWILD BLUEの新章の幕開けを告げる新曲。完璧さや正確さを求められる時代に、自分のGlitch（欠陥・バグ）を肯定し、愛することをテーマにしたメッセージソング。 国境を超えて活躍するプロデューサー・UTAが手掛けるクールでダンサブルなビートが爽快感を与える。 DRAMA『ストロボ・エッジ Season2』 『別冊マーガレット』で連載された、咲坂伊緒の大ヒット作を2部作で完全実写化。 山下幸輝演じる安堂は主人公の仁菜子（福本莉子）へ思いを寄せる同級生で、Season2を大きく揺るがす重要人物。 最高峰の本格青春ラブストーリーが遂に完結。WOWOWオンデマンドでは全6話を一挙配信中。 PROFILE 山下幸輝 やました・こうき●2001年11月7日生まれ、大阪府出身。 映画、ドラマなど俳優活動のみならず、5人組のボーイズグループ、WILDBLUEのリーダーも務める。自身の1st写真集『Lovender』も発売し、さらなる人気を拡大中。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／神代亮太 ヘア＆メイク／森村真歩（CONTINUE）

Ray編集部 副編集長 小田和希子