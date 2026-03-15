大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第19節が14日（土）と15日（日）に行われた。

ここまで24勝12敗で5位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、18勝18敗で8位につけているデンソーエアリービーズと戦った。GAME1は第1セットこそ取られたものの、その後のセットで立て直したPFUがセットカウント3-1で勝利。この勝利をもってPFUはチャンピオンシップ進出を決めた。GAME2はストレートでPFUが勝利し、今節を2連勝で終えた。対するデンソーは今節を終え、チャンピオンシップ進出圏外の9位となった。

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群馬グリーンウイングスと対戦した岡山シーガルズはGAME1、第1セットを先取するも以降は流れを掴むことができずに敗戦。続くGAME2でも黒星を喫した岡山は13連敗となった。

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埼玉上尾メディックスは東レアローズ滋賀とのホームゲームに挑んだ。GAME1は相手に思い通りの攻撃をさせなかった埼玉上尾が勝利する形に。第3セットでは25-8と大きく差が開いた。翌日のGAME2をストレート勝利で飾った埼玉上尾は順位を1つ上げ、チャンピオンシップ進出圏内の8位となった。

アランマーレ山形はＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズと対戦しGAME1、GAME2ともにストレート負けを喫した。現在14連敗中のA山形、4勝目は次節以降に持ち越しとなった。一方、KUROBEは連日のストレート勝利で10位に浮上している。

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Astemoリヴァーレ茨城はクインシーズ刈谷とホームで対戦した。GAME1、刈谷に2セットを先取されたAstemo。後がなくなった第3セットでデュースに持ち込むも、力及ばず敗戦。GAME2も敗戦となったAstemoは前節から順位を1つ落とし、11位に転落した。対して、2連勝を収めた刈谷は今節の結果をもってチャンピオンシップ進出が決定した。

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現在、首位に立つNECレッドロケッツ川崎と3位につける大阪マーヴェラスの対戦は、今節の注目カードだ。GAME1はストレートでNEC川崎が勝利。GAME2はフルセットの激闘を大阪MVが制し、今節を1勝1敗の引き分けとした。

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前節を終え、29勝7敗で2位につけているSAGA久光スプリングスは、25勝11敗で4位のヴィクトリーナ姫路をホームに迎えた。GAME1は第1、2セットを姫路が、第3、4セットをSAGA久光が取り、フルセットにもつれ込んだ。その後、SAGA久光は惜しくも第5セットを取り切れず。GAME1は姫路に軍配が上がった。しかし、続くGAME2はSAGA久光がセットカウント3-1で白星を飾り、リベンジに成功した。

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次戦の第20節は20日（金）から22日（日）にかけて行われ、大阪MV vs デンソー、A山形 vs PFU、NEC川崎 vs 姫路、KUROBE vs Astemo、SAGA久光 vs 群馬、東レ滋賀 vs 岡山、刈谷 vs 埼玉上尾の7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第19節 GAME1結果



デンソーエアリービーズ 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（25-13、26-28、17-25、22-25）



群馬グリーンウイングス 3-1 岡山シーガルズ

（21-25、25-22、25-16、25-20）



埼玉上尾メディックス 3-1 東レアローズ滋賀

（25-17、21-25、25-8、25-20）



アランマーレ山形 0-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（21-25、17-25、18-25）



Astemoリヴァーレ茨城 0-3 クインシーズ刈谷

（18-25、18-25、25-27）



大阪マーヴェラス 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（20-25、16-25、24-26）



SAGA久光スプリングス 2-3 ヴィクトリーナ姫路

（20-25、18-25、25-19、25-19、11-15）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第19節 GAME2結果



デンソーエアリービーズ 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（19-25、14-25、20-25）



群馬グリーンウイングス 3-0 岡山シーガルズ

（25-23、25-22、25-22）



埼玉上尾メディックス 3-0 東レアローズ滋賀

（25-13、25-20、25-23）



アランマーレ山形 0-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（13-25、18-25、13-25）



Astemoリヴァーレ茨城 1-3 クインシーズ刈谷

（25-22、17-25、19-25、17-25）



大阪マーヴェラス 3-2 NECレッドロケッツ川崎

（25-22、21-25、24-26、25-19、16-14）



SAGA久光スプリングス 3-1 ヴィクトリーナ姫路

（23-25、25-17、28-26、25-18）