【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」

カプコンが開催する「ストリートファイター6」の公式大会「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」（以下、SFL：WC2025）の決勝戦は、日本・REJECTとアメリカ・Banditsの対戦に決まった。

「SFL：WC」は、日本・アメリカ・ヨーロッパの各地域で開催された「ストリートファイターリーグ」を勝ち抜いた3チームによる最終決戦が行なわれるチーム戦。今回の「SFL：WC2025」では、日本からREJECT、アメリカからBandits、ヨーロッパからNinjas in Pyjamasが参加している。

3月13日と15日に行なわれた予選では、日本のREJECTがチーム戦を全勝し予選突破。BanditsとNinjas in Pyjamasが1-3で並んだが、獲得BATTLE数（得失点）の差でBanditsが決勝進出となった。

決勝戦はこの後開始予定。ライブプラットフォーム「SPWN」での有料配信および、「ストリートファイター6」ゲーム内バトルハブでのライブ配信機能で視聴可能だ。

【「SFL：WC2025」参加選手】

REJECT

・ときど選手（JP・ケン）

・LeShar選手（エド・テリー）

・ふ～ど選手（エド・ディージェイ）

・ウメハラ選手（豪鬼）

Bandits

・MenaRD選手（ブランカ）

・Caba選手（ガイル）

・Booce選手（テリー）

・Chris T選手（ケン）

Ninjas in Pyjamas

・Phenom選手（キャミィ・舞・ケン）

・Juicyjoe選手（JP）

・AngryBird選手（豪鬼・リュウ・ケン）

・Big Bird選手（ラシード・サガット）

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