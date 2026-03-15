【スト6】「SFL：WC2025」、REJECTが決勝進出。相手はアメリカ・Banditsに【SFL：ワールドチャンピオンシップ2025】決勝戦はこの後
【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」
REJECT
Bandits
Ninjas in Pyjamas
カプコンが開催する「ストリートファイター6」の公式大会「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」（以下、SFL：WC2025）の決勝戦は、日本・REJECTとアメリカ・Banditsの対戦に決まった。
「SFL：WC」は、日本・アメリカ・ヨーロッパの各地域で開催された「ストリートファイターリーグ」を勝ち抜いた3チームによる最終決戦が行なわれるチーム戦。今回の「SFL：WC2025」では、日本からREJECT、アメリカからBandits、ヨーロッパからNinjas in Pyjamasが参加している。
3月13日と15日に行なわれた予選では、日本のREJECTがチーム戦を全勝し予選突破。BanditsとNinjas in Pyjamasが1-3で並んだが、獲得BATTLE数（得失点）の差でBanditsが決勝進出となった。
決勝戦はこの後開始予定。ライブプラットフォーム「SPWN」での有料配信および、「ストリートファイター6」ゲーム内バトルハブでのライブ配信機能で視聴可能だ。【「SFL：WC2025」参加選手】
REJECT
・ときど選手（JP・ケン）
・LeShar選手（エド・テリー）
・ふ～ど選手（エド・ディージェイ）
・ウメハラ選手（豪鬼）
Bandits
・MenaRD選手（ブランカ）
・Caba選手（ガイル）
・Booce選手（テリー）
・Chris T選手（ケン）
Ninjas in Pyjamas
・Phenom選手（キャミィ・舞・ケン）
・Juicyjoe選手（JP）
・AngryBird選手（豪鬼・リュウ・ケン）
・Big Bird選手（ラシード・サガット）
(C)CAPCOM