昼食をとらなくても襲ってくる「午後の眠気」を撃退する効果的な方法とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

昼食をとらなくても襲ってくる「午後の眠気(アフタヌーンディップ)」を撃退する効果的な方法

昼食をとらなくても眠気を感じることがある

昼食後、しばらくすると体がだるくなって、眠くなるこの眠気は、アフタヌーンディップ（ポストランチディップ）と呼ばれます。

満腹になると消化器官への血流量が増え、脳への血流量は減るので、脳の働きが低下し、眠くなるという説を聞きます。しかし、脳への血流は常に最優先で確保されるため、この説は正しくありません。満腹感から気だるくなることはありますが、昼食をとらない日も眠気は襲ってきます。

つまり、午後の眠気は食事の影響ではなく、体内時計（生体リズム）の影響と考えるほうが自然です。体内時計のひとつである概日リズム（サーカディアンリズム）では、日中の活動時間のちょうど中央あたりの14～16時に眠気が強くなると示されています。そもそもの体内時計のしくみとして、昼間に眠くなるのです。

では、アフタヌーンディップはどう撃退すればいいのでしょう。もっとも効果的な方法は、毎日の睡眠時間を少しでも増やすことです。

対症療法としては、ランチをよく噛んで食べたり、ガムを噛んだりすることです。噛むことには脳を覚醒させる働きがあり有効です。

コーヒーなど、カフェイン入りの飲みものをとるのもいいでしょう。対症療法が効かないほどの強烈な眠気には、仮眠もおすすめです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』 監修：西野精治