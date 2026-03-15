実母からのご祝儀「祝う気持ちがないならいらんわ！」と返却…余計な母の一言に読者からも「毒親」の声!?【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
お祝いの言葉もなく、「お父さんがあんまり言うから用意してあげたわよ！」と、仕方なくご祝儀を渡そうとする「母親」。そんな態度で渡されてもうれしくないめぐぞう(@MeguTakazow)さんは「祝う気持ちがないならいらんわ！」と、ご祝儀を返した『結婚のご祝儀をもらった時の話』を紹介するとともに話を聞いた。
■「あげる必要ないって言ったんだけどね」…不満を口にしながら差し出されたご祝儀
本作｢結婚のご祝儀をもらった時の話｣は、母親とは折り合いが悪く、家族と一定の距離を保ってきた作者・めぐぞうさんの結婚報告にまつわるエピソードだ。入籍することを伝えると、母親は「結婚式や披露宴をするべきだ！」と主張。しかし、めぐぞうさんは貯金をしたいと考えており、夫のたかぞうさんも目立つようなことが苦手なため、結婚式も披露宴も行わないと決めた。
その後、母親から姉のご祝儀を預かっていると連絡があり、実家へ受け取りに行くことに。母親からは「おめでとう」の言葉もなく、「私はめぐにあげる必要ないって言ったんだけどね」「三姉妹でめぐだけあげないのは可哀想だろって言うから」と不満を口にしながらご祝儀を差し出したとのこと。さらに「お姉ちゃんたちほどの金額入れてないからね！」と余計な一言まで添えられたそうだ。
めぐぞうさんに制作について聞くと、エッセイ漫画は日常の出来事や蓄積したストレスの吐き出しとして描くようになり、「相手の考えを思い込みで描かないように、こちらから見て聞いたことだけにしよう」と心がけているという。
読者から寄せられるコメントについて感謝を述べるとともに、「いろんな考え方や捉え方、対策などとても参考になります」と語り、「また見てもらえるとうれしいです」と締めくくった。
「毒親」との声も寄せられた本作。実体験エピソードが描かれた本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：めぐぞう(@MeguTakazow)
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