MCを岡田准一が務める、日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』（3月28日（土）よる7時〜9時54分放送）。

優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトル。世界が熱狂する大ヒット番組『THE FLOOR』がついに日本上陸。豪華挑戦者第1弾 12名を発表！

◆挑戦者発表 第1弾（五十音順）

（上段左から）宇梶剛士、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育

（中段左から）尾上右近、片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代

（下段左から）小手伸也、陣（THE RAMPAGE）、曽野舜太（M!LK）、横尾渉（Kis-My-Ft2）

俳優、アーティスト、アイドルなど、ジャンルを超えた個性豊かなメンバーが参戦。それぞれが自ら選んだ「得意ジャンル」を武器に、巨大LEDフロアを奪い合う究極の陣とりバトルに挑む。

◆想像を超える逆転劇が続出！

舞台は32マスに区切られた巨大なLEDフロア。挑戦者は隣接する相手を指名し、1対1の画像クイズ対決を行う。勝者は相手の陣地を奪い、フロアを拡大。敗者はその場で脱落という、極限のサバイバルバトル。

収録現場では、「まさか」の大逆転劇が続出！世界各国で制作されている本フォーマットのオランダチームも収録を視察。日本版の白熱した展開に「Amazing!」と絶賛する場面も見られた。

◆挑戦者第2弾 後日発表！

今回発表した12名に加え、アスリート・芸人・インフルエンサーなど、各界から集結した豪華挑戦者たちが続々登場予定。出演者第2弾は後日発表。

果たして、1000万円を手にするのは誰なのか--前代未聞の陣取りクイズバトル『THE FLOOR』をお楽しみに！

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