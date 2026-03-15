将来が不安、結果が出ない、他人にすぐ嫉妬してしまう。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、1度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊です。本書の発売を記念して、「幸せになる習慣」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

不安は「未来」を見すぎると生まれる

不安とは、将来活躍できないんじゃないか、将来お金がなくなるんじゃないか、将来仕事がなくなるんじゃないかなど、「未来において、何かが減る・失われることを想像しているとき」に感じます。

不安は、「人の行動力を弱めるウイルス」のようなものです。

不安なら行動すればいいと多くの人は思いますが、実際は、不安なときにはむしろ行動できないのです。

不安を消してくれる最強の行動とは？

不安を消すために重要なのは「感謝」です。

感謝とは「未来」ではなく、「今」に意識を向けさせます。

「ない・減ること」ではなく、「あること」に目を向けさせます。

人の意識は「焦点を向けているもの」が拡大する

人の意識は、「焦点を向けているもの」が拡大するようにできています。

脳幹にあるRAS（網様体賦活系：Reticular Activating System）は、外部刺激の中から「今の自分に関連がある」情報だけを意識に上げるゲートのような働きをします。

「これが重要なもの」と定めると、その情報だけが浮かび上がるように感じられるのです。

このことは、「カラーバス効果」や「カクテルパーティ効果」などと呼ばれます。

顔にニキビが1つでもあると、鏡でニキビばかり見てしまいませんか？

服についている小さなシミを見つけると、そのシミのことで頭がいっぱいになりませんか？

同じように、意識的に「ありがたい」瞬間に目を向けることで、「幸せな時間」が拡大していくのです。

夜、感謝する習慣を持つ

寝るときに、今日の「ありがたい」と感じた瞬間を振り返ってみましょう。

今日も元気に過ごせてありがたかったな。

朝、カフェでおいしいコーヒーを出してもらえてありがたかったな。

すぐ返事をもらえてありがたかった。

おもしろい本を読めた。こんな本を書いてくれる人がいてありがたい。

そんなふうに思い出すようになると、次第に「嫌だと思ったこと」よりも「うれしかったこと」に目が向くようになります。

感謝の習慣を持つと、自分の周りには敵ではなく、味方がとても多いことに気づきます。

人生をアップデートする鍵は、「感謝する習慣」なのです。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）