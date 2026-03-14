今季のプレミアリーグでは29試合を終えて、9位とトップハーフにつけているボーンマス。夏の移籍市場ではディーン・ハイセンをはじめとする主力の流出に見舞われたが、大崩れせずここまで戦っており、来季の欧州カップ戦出場も視野に入っている。



そんなボーンマスを支えているのが、指揮官であるアンドニ・イラオラ監督だろう。現役時代は長くアスレティック・ビルバオでプレイした選手で、引退後は指導者に転身。2023年からボーンマスを指揮している。





ただ、クラブとの契約は今季限り。ボーンマスで素晴らしい成績を残していることもあって、多くのクラブがイラオラ監督の動向を注視している。『Mirror』ではイラオラ監督が自身の去就に言及。決断の時が近づいているとコメントした。「(決断の時は)間違いなく近づいている。遅かれ早かれ決定することになるが、現時点では何も発表はない。発表すべきことがあれば、話します」「1つだけはっきりしていることがある。クラブと私は非常にオープンな関係です。私たちは頻繁に去就について話し合っている。もちろん内部での話し合いをここで明かすわけにはいかない」イラオラ監督には特にマンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、クリスタル・パレスが招集を検討しており、続報に注目したい。