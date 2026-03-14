ドミニカの“史上最強打線”がWBC記録更新へ　韓国戦で1本でも出れば最多タイ「記録は2009年大会メキシコの14本」【WBC】

準々決勝でもソトのバットは火を噴くのか(C)Getty Images

準々決勝ラウンドを迎えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、ドミニカ共和国代表がD組を全勝突破を果たすなど、史上2度目の優勝へ向け盤石の戦いを続けている。

【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが伝わってくるドミニカベンチの様子

原動力となっているのは、ここまで大会最多41得点を挙げている打線だ。1次ラウンドでは3試合で2桁得点をマークし、強豪ベネズエラからも7得点を奪い完勝。また、フアン・ソトやブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.、ジュニオール・カミネロなど本塁打を放っている選手は8人にも上る。

その本塁打数に関して、現地メディアが高い関心を寄せており、『MARCA』米国版では、WBC記録更新の可能性に言及している。

同メディアは、1次ラウンドを振り返り、「ベネズエラに7-5で勝利した試合は、ドミニカにとってまさに花火大会のような一戦となった。フアン・ソト、ケテル・マルテ、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.がそれぞれ本塁打を放ち、アルバート・プホルス監督率いる打線の破壊力を改めて証明した」と打撃陣の活躍を称賛。

さらに、このベネズエラ戦での4本塁打により、「ドミニカの大会本塁打数は13本に到達。ドミニカは新たな記録を樹立した。4試合での本塁打数としては、2009年大会でメキシコが記録した12本を上回ったのである」と綴っている。