3月13日 発表

「刺繡缶バッジビスケット」株主優待限定バージョン

バンダイナムコホールディングスは3月13日、株主優待制度の新たな優待品導入を発表した。

同社では、毎年3月末日時点での株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主を対象に、年に1回、保有株数（株主優待ポイント）に応じて優待品を進呈する「株主優待制度」が導入されている。

対象者は、複数の選択肢の中から好きな優待品を選択可能。この優待品に、今回より新たに「刺繡缶バッジビスケット」株主優待限定バージョンが追加される。

また、選択肢の1つである「アートコレクション」（同社IPの描き下ろしイラストの複製）のイラストは毎年変更される形となっており、今回のテーマは以下の通りとなる。

「機動戦士ガンダムSEED」より、キラ・ヤマト/アスラン・ザラ/トリィをテーマにしたイラスト 「コードギアス 反逆のルルーシュ」、ルルーシュ・ランペルージ/C.C.をテーマにしたイラスト

(C)BANDAI・PAC-MAN（TM）& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)創通・サンライズ

(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST