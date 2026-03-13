アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血のため死去した。87歳だった。東京都出身。所属事務所が13日発表した。

所属していた「俳協」は公式サイトで「令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87」と発表。

「通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とした。

池田さんは1978年からアニメ「銀河鉄道999」のメーテル役を担当。他にも「火の鳥」火の鳥役、「エースをねらえ！」お蝶夫人役、「宇宙兄弟」金子シャロン役など、落ち着いた気品あふれる声色が親しまれた。

洋画の吹き替えでも非常に有名で、オードリー・ヘプバーンの吹き替えは専属で担当。「ローマの休日」「ティファニーで朝食を」など、ほぼ全ての作品を担った。

近年は「綾鷹」のテレビCMやテレビ東京「ありえへん∞世界」などナレーションの仕事も多くこなし、お茶の間にも親しまれた。