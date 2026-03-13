3·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×É÷Ì£¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò3¤Ä¾Ò²ð¡ª
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤Ë¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥é¥Æ¡×¤Î2¼ï¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òËËÄ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤³¤ó¤¬¤ê¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥é¥ó¥Á¿©´¶¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏÉ÷¥¯¥é¥ó¥Á¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬687±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤¬700±ß¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥ß¥ë¥¯¤Ë¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏÉ÷¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤²¹¤«¤µ¤È¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬609±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤¬620±ß¡£
3·î13Æü¤«¤é°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈÎÇä¡£°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º3Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×...¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹ÄÉ²Ã
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¯¥ì¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤´Ë«Èþ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥é¥Æ¡×...¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÊÑ¹¹¡Ü¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥·¥ç¥Ã¥ÈÄÉ²Ã¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡Ë
ÀõÀù¤ê¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤½¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¿¼¤ß¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥é¥Æ¡×...¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯ÊÑ¹¹
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ß¥ë¥¯¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¼¡²ó»È¤¨¤ë¡Ö100±ß°ú¤¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤â¡ª
3·î13Æü¤«¤é4·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯12·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤·ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç»È¤¨¤ë100±ß°ú¤¤ÎeTicket¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¸å¡¢ºÇÂç2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËeTicket¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£eTicket¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¤ÏÈ¯¹ÔÆü¤ò´Þ¤á15Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô