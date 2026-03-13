Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥Ï¡¼¥ó¤Î¿ÆÍ§Ž¥À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ï34ºÐ¤Ç4»ù¤ò°ä¤·ÁáÀ¤¡Ä¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤Ê¤ëºÝ¤âÎÏ¤òÂß¤·¤¿Í§¾ð
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤Ïµ¢²½¤Î¤¿¤á¾¾¹¾¤ËÌá¤ë
¥Ï¡¼¥ó¤¬µ¢²½¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±¤¸µëÍ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´í×ü(¤¤°)¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä¡¢À¸³èÈñ¤Î°Â¤¤ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢°õÀÇ¼ýÆþ¤ÇÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÂ¤¤¤â¾Ã¤¨¤¿¡£ÌÀ¼£28Ç¯¡Ê1895¡Ë8·î°Ê¹ßÀ¾ÅÄ¤¬¸À¸ì¾å¤ÎÃçÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¡¢¹âÌÚÎêÂÀÏº¡Ê¥»¥Ä¤Î¿ÆÀÌ¡Ë¤¬¡¢¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ç¤Î¸ÍÀÒ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¼êÂ³¤³«»Ï¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Ë¤â¡¢Ï·Í§¥ï¥È¥¥ó°¸¤Î¼ê»æ¤Ë¸Ê¤ÎÀ¸Ì¿¤Î¿ê¤¨¤òµ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÊÅÁµºî²È¤Î¡Ë¥Ë¥Ê¡¦¥±¥Ê¡¼¥É¤¬¡¢Ì¤Ë´¿Í¡Ê¥»¥Ä¡Ë¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î1895Ç¯¤Î½©¡¢·ì´É¤Î¹Å²½¤Ê¤É¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÎÄ§¸õ¤¬Èà¤Ë·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó Lafcadio Hearn¡Ù1912¡Ë¡£»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ô¼êÂ³¤¤ÏµÞ¤¬¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
8·î27Æü¡¢Æ£»°Ïº¡Ê¥»¥Ä¤Î¼ÂÄï¡Ë¤ò¸Í¼ç¤È¤¹¤ëÅÂÄ®¤Î¾®ÀôËÜ²È¤«¤é¡¢¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¡Ë°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖÆâÃæ¸¶»°¡»ÆóÈÖ²°Éß¥Î»Í¡×¤ò½»½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ò¸Í¼ç¤È¤¹¤ë¾®Àô¤ÎÊ¬²È¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÆüÉÕ¤Ç¡¢¡Ê¾¾¹¾¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ËÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¥»¥Ä°¸¤ÎÄ¹Ê¸¤Î¼ê»æ¡ÊÃÓÅÄµÇ°Èþ½Ñ´Û¡Ë¤ò½ñ¤¡¢¾®Àô²È¤È°ð³À²È¤Î»ö¾ðÅù¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®Àô²È¤Ç¡Ö³°¹ñ¿ÍÆþÉ×·ëº§¡×¤ò¿½ÀÁ
9·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ä»äÀ¸»Ò¡×¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¤¬¡¢½ÐÀ¸»þ¤Î¡ÖÆÏÏ³¡×¤òÏÍ¤Ó¤ë¸Í¼ç¡ÊÆ£»°Ïº¡Ë¤ÎÊ¸¸À¤òÆþ¤ì¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¡¢10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÀÌ¶¨µÄ¥Î¾å¡×¤Ç¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÆþÉ×·ëº§¡×¤Î´ê¤¤¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸å¼Ô¤Ï¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤º¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤òÈÑ¤ï¤»¤Æ¡¢ÍâÇ¯1·î15Æü¤Ë¡ÖÊ¹ÆÏ(¤Ö¤ó¤È¤É¤±)¡×¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë2·î12Æü¡¢ÆâÃæ¸¶¤ÎÊ¿Ì±¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡ÖºÊ¥»¥Ä¡Ê¸Í¼ç¡ËÂà±£¸å¤¢¤ÈÁêÂ³¡×¤¬ÁêÀ®¤ê¡¢ÍâÆü¡¢È¬±À¤Î¡Ö¾®ÀôÆ£»°Ïº»Ð¥»¥Ä»äÀ¸»ÒÃË°ìÍº¥ò»Ò¥ÈÇ§¥á¡×¤ë¡Ö´ê¡×¤¬¡¢¡Ö¾µÇ§¡×¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Ç¯11·î6Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¢²½¿½ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢10Æü¤Û¤É¤·¤Æ¿À¸Í»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬¡¢²¼»³¼êÄÌ¤ê6ÃúÌÜ¤Î²È¡Ê¿À¸ÍÂèÆó¤Î½»µï¡Ë¤ËÍèË¬¤·¡¢¤½¤Î¸å»ÔÌò½ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ë¼ï¡¹¤Î¿ÒÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ËÆüËÜ¹ñÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òµá¤á¤ëÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ»ö¤Ø¤Î½ñÌÌ¡Ê1·î3ÆüÉÕ¡Ë¤ÎÄó¼¨¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¡¢2·î14Æü¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯ÃÎ»ö¤ÎÇ§²Ä¤¬²¼¤Ã¤¿¡£¤«¤¯¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÀÒ¼êÂ³¤¤Ë¤è¤ëË¡Åª·ëº§¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤È¤¬¡¢´°À®¤ò¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Æó¤Ä¤Î¡Ö²È¡×¤¬Íí¤ß¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡Ö³°¹ñ¿ÍÆþÉ×·ëº§¡×¤¬Æþ¤ë¼êÂ³¤¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÈÑàô(¤Ï¤ó¤µ)¤ò¶Ë¤á¤¿¤«¤Ï¡¢ÎêÂÀÏº¤Î¸½Â¸¤¹¤ë¥»¥Ä°¸½ñ´Ê¡ÊÃÓÅÄµÇ°Èþ½Ñ´Û¡Ë¤¬¡¢42ÄÌ¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢£°å»Õ¥Ù¥ë¥Ä¤ÈÆüËÜ¿ÍºÊ¤Î¾ì¹ç
¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î·ëº§¤Î4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¶áÂåÆüËÜ°å³Ø¤Î²¸¿Í¤È¶Ä¤¬¤ì¤ë¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ä¤¬¡¢ÆüËÜ½÷À¤Î¥Ï¥Ê¡Ê²Ö¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸Û¤¤³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¸²Í×¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥Ä¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ø¥Ù¥ë¥Ä¤ÎÆüµ¡Ù¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤È·É°Õ¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎºÊ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ï2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ê¤¬¡¢17ºÐ¤ÎÌÀ¼£14Ç¯¡Ê1881¡Ëº¢¡¢²Ã²ì²°Éß¤Ë¤¢¤Ã¤¿Äë¹ñÂç³Ø´±¼Ë¤Î½½ÆóÈÖ´Û¤Ë½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¡¢¥Ï¥Ê23ºÐ¥Ù¥ë¥Ä38ºÐ¤ÎÌÀ¼£20Ç¯¡Ê1887¡ËÁ°¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡¦ÃË»Ò¥È¥¯ÃÂÀ¸¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ë¤·¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸ÍÀÒ¾å¤Îº§°ùÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ËÌÀ¼£37Ç¯¡Ê1904Ç¯11·î28Æü¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿¿¼÷Èþ¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡áÂ¼ÌÚ¡Ø¡Ö²Ö¡¦¥Ù¥ë¥Ä¡×¤Ø¤ÎÎ¹¡ÙÅù¡Ë¡£
°ìÍº¤Ï¡¢¡ÖÊì¥í¡¼¥¶¤Ø¿Ô¤»¤¶¤ê¤·¹§ÍÜ¤ÈºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¤ÎÎ¾Êý¤òÉ×¤«¤é¼õ¤±¤¿ºÊ¥»¥Ä¤Ï¼Â¤Ë¹¬Ê¡¤Ê½÷À¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ë¡£¥Ù¥ë¥Ä¤È¥Ï¥Ê¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸Ç¯³æ¹¥(¤È¤·¤«¤Ã¤³¤¦)¤äÃË½÷¤Î¿ÈÊ¬´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Îº¤Æñ¤òÃ´¤Ã¤ÆÀ¸¤¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¢²½¤òÍí¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¿ÍÌ¾¡¦È¬±À¤òÌ¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
È¬±À¤È¤¤¤¦Ì¿Ì¾¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤Î¼ê»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Î¡½¡½¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤È¤ÎÁÐÊý¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Î¡½¡½¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡¡½Ð±ÀÈ¬½Å³À¡¡ºÊäÆ(¤Ä¤Þ¤´¤ß)¤Ë¡¡È¬½Å³À¤Ä¤¯¤ë¡¡¤½¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤Ëí»ì¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë½Ð±À¤ËÍè¤Æ¡¢¶ûÌ¾ÅÄÈæÇä(¤¯¤·¤Ê¤À¤Ò¤á)¡Ê°ðÅÄÉ±¡Ë¤òÕ¸¤Ã¤¿¿Üº´Ç·ÃËÌ¿(¤¹¤µ¤Î¤ª¤Î¤ß¤³¤È)¤Î²Î¡£
¿·º§¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¼¼¼÷(¤Ë¤¤¤à¤í¤Û¤®)¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î²Î¤Ï¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²í²Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¢£Åìµþ¤Ø°ú¤Ã±Û¤¹Á°¤Ë¤â¾¾¹¾¤Ø
¸ÍÀÒ¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿2·î¤Î²¼½Ü¡¢²ÈÂ²¤Ç°ËÀª¤ØÎ¹¹Ô¤·¡¢µ¢Ï©Âçºå¤Ë1½µ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤¿¤¬¡¢4·î½é¤á¤Ë¤ÏÄë¹ñÂç³Ø¡ÊÍâÇ¯¤«¤é¡ÖÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¡×¡Ë¤Ø¤ÎÊô¿¦¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£9·î¤Î¾åµþ¡¦°Ü½»¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¥È¥ß¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÊì¡Ë¤È°ìÍº¤òÈ¼¤¤¡¢2¥«·î¤ÎÍ½Äê¤Ç½Ð±À¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³¼êÄÌ¤ê7ÃúÌÜ¤Î²È¡Ê¿À¸ÍÂè3¤Î½»µï¡Ë¤Ë¡¢¶â½½Ïº¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¡Ë¤¬¤ªÊÆ¡¦¤ªÇß¤Î2¿Í¤Î½÷Ãæ¤È¤È¤â¤ËÎ±¼é¤ò¼é¤ë¡£
6·î30Æü¤Î¾¾¹¾ÅþÃå°ÊÍè¡¢½ÉÇñÀè¤ÎÎ¹´Û¤Ë¥»¥Ä¤Î±ï¼Ô¤ä¥Ï¡¼¥ó¤Î¸µÆ±Î½¤¿¤Á¤¬¡¢°ú¤¤âÀÚ¤é¤ºÍèË¬¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥¨¡Ê¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¡Ë¤Ï¡Öµ¤ÉÊ¤Î¹â¤¤ÍÆ»Ñ¤Î¤ªÁÄÊìÍÍ¤Ç¡Ä¡Ä¤É¤³¤È¤Ê¤¯Îä¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¤¹¤ë¡Ê¿Í¤Ç¡Ë¡×¡¢¤½¤Î¤«ºÙ¤¤À¼¤ò·ù¤Ã¤¿°ìÍº¤Ï¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥¯¡Ê¿¬¤ÎÊ¿¼êÂÇ¤Á¡Ë¤ò¿©¤é¤¦¡£
¢£¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¤Ï78ºÐ¤ÇË×¤·¤¿
Ëü±¦±ÒÌç¤Ï·§ËÜ»þÂå¤Ë¡¢¡Ö°ð³À°ìÍº¤ÏËüËüºÐ¡×¤ÎÊ¸¶ç¤òÆþ¤ì¤¿¼«ºî¤Î»Ò¼é²Î¤Ç¡¢°ìÍº¤òÉé¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¤«¤é¡¢°ì²È¤ÎÍèË¬¤òÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤À¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¾¾¹¾¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯È¾¸å¤Ë¡½¡½ÆâÃæ¸¶¤Î²È¤Ç¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡½¡½78ºÐ¤ò¤â¤Ã¤ÆË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¿´¤ËÎ¹´Û¤òË¬¤Í¡¢¤Þ¤¿±ãÀÊ¤ò¥Ï¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¥»¥Ä¤â²þ¤á¤Æ°§»¢¤È¸æÎé¤ËÀ¾ÅÄÂð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ä¤¬¿ÆÂ²°Ê³°¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢ºÆ²ñ¤«¤é¤ï¤º¤«8¥«·î¸å¡Ê1897Ç¯3·î15Æü¡Ë¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ËºÊ¡¢¤½¤ì¤Ë11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤òÆ¬¤Ë²¼¤Ï¤Þ¤À2ºÐ¤Î3ÃË¤Þ¤Ç¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°ä¤·¡¢34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¶»¤ÎÉÂ¤Ë¶þ¤·¡¢ÃÏ¾å¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤·¤¿Í§¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ò¡¢¡ÖÈáÃ²¤ÈÍîÃÀ¤Î¥É¥óÄì¤Ëïü¤ì¤¿¡×¡£
¢£34ºÐ¤ÇÁáÀ¤¤·¤¿À¾ÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð
½Ð±ÀÂÚºß¤ÎºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢4¿Í²ÈÂ²¤ËÀ¾ÅÄ¤ò²Ã¤¨¤ÆµÏÃÛ(¤¤Å¤)¤Ç²á¤´¤¹¡£Ãå¤¤¤¿ÍâÆü¡Ê8·î12Æü¡Ë¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ë·Ø¤Ç¤¿¡£¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¤¬¡Ö½Ð±À¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¤ªÎé»²¤ê¡¡¾®ÀôÈ¬±ÀÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òºÜ¤»¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤Î·ë¹ç¤ò¡¢¤«¤¯¤â´°Á´¤Ê¤â¤Î¤È¤·µë¤¦¤¿±ï·ë¤Ó¤ÎÂç¿À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸æÎé¤Î»²ÇÒ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
»²ÇÒ¤·¤¿Æü¤ÎÌë¡¢¥»¥Ä¤Ï¿¼Ìë¤Î1»þ¤Þ¤Ç¤«¤±¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¡ÊÍÜÉã¡Ë¶â½½Ïº¤ËÄ¹¤¤¼ê»æ¤òÇ§(¤·¤¿¤¿)¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂ³¤¤Î±«Å·¤Ç´¨¤¯¡¢°ìÍº¤Ë¤ÏÃ±°á(¤Ò¤È¤¨)2Ëç¤ò½Å¤ÍÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢Æü¤Î¿·Ê¹¤ÎÅ¾Á÷¤ä¡¢Î±¼éÃæ¡¢ÌëÃæ¸òÂå¤Ç¡Ö¤Í¤º¤ÎÈÖ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢½ñ¤Á÷¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÉã¾å¤µ¤Þ¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤Ï¡¡¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ë¤Æ¤«¤Ð¤ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¡ÅöÃÏ¤ËÈíºß(¤Þ¤«¤ê¤¢)¤ë¤ËÉÕ¤¤µ¤¾¸æÉÔ¼«Í³¤Î»ö¤È»¡¤·¡Ä¡Ä¡×¤Î»ö¤òÆóÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤È¶â½½Ïº¤È¤Î¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ëÂç¤é¤«¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬»¡¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¤³¤Î8·î12Æü°ÊÍè¡¢ÍÜ¿À´Û¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤Î²Æ¤ÎÆü¤ò¼Å¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ðº´¤ÎÉÍ¤Ç¤Î³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤à¡£¸å¤Ë°ìÍº¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÇÈ¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤ò´÷¡¹(¤¤¤Þ¤¤¤Þ)¤·¤¬¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿ÆüËÜÃË»ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÍº¤ÏËþ3ºÐ¤Ë3¥«·îÂ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤À6¥«·î¤Ë¤·¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
----------
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
----------
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë