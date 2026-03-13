¡Ö¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡×¤ÏÄÌ²ß¤ÎÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!? ¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Î¡Ö¥¬¥¹Âå¡×¤Ã¤Æ²¿¡© °Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤È¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï²áµî11Ç¯¡Ê2015Ç¯1·î¡Á2026Ç¯1·î5Æü¡Ë¤Ç500ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤ÎÁ´À¤³¦³ô»Ø¿ô¡ÊMSCI ACWI¤ÎÇÛÅö¹þ¤ß¡¦±ß¡Ë¤Î4.1ÇÜ¤ä¡¢¶â¡Ê¥É¥ë¡¿¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡Ë¤Î3.5ÇÜ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¾å¾º¤À¡£¤³¤Î¡Ö¥±¥¿°ã¤¤¤Î¾å¾ºÎÏ¡×¤³¤½°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆ°¤¤â³èÈ¯²½¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¸½ÊªETF¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Îµð³Û¤Î¥Þ¥Í¡¼¤¬»Ô¾ì¤ËÎ®Æþ¡£2026Ç¯3·î¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¸½ÊªETF¤Î¾å¾ì¤ä¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇÊý¼°¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤ÆÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×¤Ù¤¶âÍ»»ñ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë·î´©¥Þ¥Í¡¼»ï ¥¶¥¤¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡×ÆþÌç¡Ù¤«¤é¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î2ÂçµðÆ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡×¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ´¿è¤·¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò
Æ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ª
¡¡¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤Î2ÂçµðÆ¬¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊEthereum¡¢Î¬¾ÎETH¡Ë¤Ç¤¹¡£»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Ê¤¬¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ°¤«¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÄÌ²ß¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ²ß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥µ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸å¤â¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬²ÁÃÍ¤òÊÝÂ¸¡¦°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤¬¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡×¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¼«Æ°Åª¤Ë·ÀÌó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶·¿¶âÍ»¡ÊDeFi¡¦¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤äNFT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¾å¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¾å¤Ç¼è°ú¤ä½èÍý¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¹Âå¡×¤È¤¤¤¦¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹Âå¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°Å¹æ»ñ»º¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤Û¤É¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
DeFi¡¢NFT¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à·ÐºÑ·÷¤Î³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íµ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·¿¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢ÄÌ²ß¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ÐºÑ³èÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÊ¬»¶·¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDApps¡¦¥À¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶âÍ»¤ä¥¢¡¼¥È¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î»º¶È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤·Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î3¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¶´¤Þ¤º¤Ë¼è°ú²ÄÇ½¤ÊDeFi
¡¡1¤Ä¤á¤Ï¡¢Ê¬»¶·¿¶âÍ»¡ÊDeFi¡Ë¤Ç¤¹¡£DeFi¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃç²ðµ¡´Ø¤ò²ð¤µ¤º¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Ç¶âÍ»¼è°ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£DeFi¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë°Å¹æ»ñ»º¤òÍÂ¤±¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤ë¡ÖÍÂÆþ·¿¤Î±¿ÍÑ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¥ó¥°¡Ë¡×¡¢¡Ê2¡ËÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤òÃ´ÊÝ¤ËÊÌ¤Î»ñ»º¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤òÂß¤·½Ð¤·¤ÆÍøÂ©¤òÆÀ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖÍ»»ñ¼è°ú¡Ê¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¡¢¡Ê3¡Ë°Å¹æ»ñ»º¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡ÖÊ¬»¶·¿¼è°ú¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î¼ç¤Ë3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤Î¼Â¹Ô¤«¤éÍøÂ©¤Î·×»»¡¢Ã´ÊÝ¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò²ð¤µ¤º¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬DeFi¤ÎºÇÂç¤Î³×¿·À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¤Î½êÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ëNFT
¡¡2¤Ä¤á¤Ï¡¢NFT¡ÊÈóÂåÂØÀ¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âNFT¤Ï¡¢1¤Ä1¤Ä¤¬¸ÇÍ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¡¢ÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢NFTµ»½Ñ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ËÜÊª¤Ï1¤Ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¡¢¡ÈËÜÊª¤Î¾ÚÌÀ¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NFT¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òNFT²½¤·¡¢ÁÏºî¼Ô¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î½êÍ¸¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Ë¡ÖÃ¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤¶¤ó¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼è°úÍúÎò¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦NFT¤ÎÆÃÄ§¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤¬Å¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÁÏºî¼Ô¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼ý±×¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¢¡¼¥È»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÅ¾Çä»þ¤Ë¤âºî¤ê¼ê¤ËÍø±×¤¬Ìá¤ë¡×¹½Â¤¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÊó½·¤òNFT¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤·¡¢¸½¼Â¤Î¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£NFT¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÁÏºî¤È·ÐºÑ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
¡¡3¤Ä¤á¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ñ»º¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¼«Ê¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¡¦Á÷¶â¤¹¤ë¡¢¡Ê2¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢DeFi¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢¡Ê3¡Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¼è°ú¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Î¼ç¤Ë3¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¸Ä¿Í¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼è°ú¤¬Áý²Ã¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹¥½Û´Ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë·î´©¥Þ¥Í¡¼»ï ¥¶¥¤¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡×ÆþÌç¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£