¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛSKE48¡¢36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÌ¤Íè¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
SKE48¤Î36ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤Ï¡¢²Æ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¼ÀÁö´¶¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¡È¥¥é¥¥é¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ì¶Ê¤À¡£º£¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤ë¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÓÌîÉ±Éö¡ÊTeam K¶/9´üÀ¸¡Ë¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¡ÊTeam K¶/8´üÀ¸¡Ë¡¢º´Æ£²ÂÊæ¡ÊTeam K¶/8´üÀ¸¡Ë¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡ÊTeam E/7´üÀ¸¡Ë¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡ÊTeam E/11´üÀ¸¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÓÌî¡§¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎSKE48¤Ï¥¯¡¼¥ë´ó¤ê¤Î¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç½éÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»ä¡¢SKE48¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ7Ç¯·Ð¤Ã¤Æ½éÁªÈ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤âÄº¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§»ä¤Ï½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î»þÅÀ¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾Ð´é¤ÎSKE48¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡§ÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Éüµ¢¤Î¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤Ï8´üÀ¸¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç£¸´ü¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££¸´ü¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§»ä¤â8´ü¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£8´ü¤«¤é5¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆSKE48Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡11´ü¤Î¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¿¹ËÜ¡§¤³¤¦¤¤¤¦¥¥é¥¥é¤·¤¿¶Ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£MV¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Àõ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Àõ°æ¡§¡Ö¡û¡û¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃËÀ¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»È¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²Æ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤Ã¤Á¤ã¤Æ¤ë³Ú¶Ê¤Î´¶¤¸¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÂÁá¤¯¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢°®¼ê²ñ¤È¤«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Á´¸½¾ì¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¡û¡û¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡Ö¿·¶Ê¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¹ÓÌî¡§ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÓÌî¡§¥µ¥Ó¤Ç¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àõ°æ¡§°áÁõ¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¡¼¥ó¤ò¤¹¤ëÅÙ¤ËÆ°¤¯¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤«¤éÈ±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÃ»¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤Ó¤¯¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂçÂ¼°É¤Á¤ã¤ó¤â¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éMV»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡§¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¯Æ°¤¯¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¹üÈ×¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢MV¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¥Ñ¥Ë¥¨¤Î2Ëç½Å¤Í¤Î°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
°æ¾å¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ëè¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬1¥µ¥Ó¤È2¥µ¥Ó¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ¼°É¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ¿´¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2³¬ÀÊ¤È¤«¤«¤é´Ñ¤¿¤é¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÓÌî¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤È¤«¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡§¥³¡¼¥ë¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¤Þ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹ÓÌî¡§SKE48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½éÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î»þ¤Ç¤â¥³¡¼¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Àõ°æ¡§¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡£°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤Ï²Æ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤ÎÀöÂõ¤ËºÇÅ¬¤Êµ¨Àá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¾å¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Õ¤Ï´¥¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÆÃµ»¤Ï¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
°æ¾å¡§YouTube¤Î´ë²è¤Ç¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃµ»¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Àº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ÓÌî¡§¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡£
°æ¾å¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ¤Ï5Ê¬¤¯¤é¤¤¤ä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤¢¡©
¹ÓÌî¡§ËÜµ¤¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Àõ°æ¡§¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤²Æ¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤è¡ª
¨¡¨¡ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê2µéÊÝÍ¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Æ¤ÎÁ°¤Î»þ´ü¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¹½¤µ¤Ü¤ê¤¬¤Á¤Ç¡£
¹ÓÌî¡§¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÇò¤¤¤Î¡©
º´Æ£¡§¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÉ¤í¤¦¡×¤ÈËèÇ¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¹ÓÌî¡§»ä¤Ï¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤«¤éÆü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¾Æ¤±¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢²ÆÁ°¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åß¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¡ÖÁá¤¯½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤ÈÁæ¤®¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤À¤¼¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÏÆàÎÉ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÆÁ°¤Î»þ´ü¤ÎÆàÎÉ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡§ÆàÎÉ»Ô¤Ï¤«¤É¹¤¬ÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤«¤É¹²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤ÎÉ¹¼¼¿À¼Ò¤ÏÉ¹¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉ¹¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¹²°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Àõ°æ¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¼ñÌ£¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤ÎÂ¾¤Ë²ÆÁ°¤ËÄ°¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àõ°æ¡§4·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂç¹¥¤¤ÊONE OK ROCK¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤Ç¤â¥ï¥ó¥ª¥¯¤Ïµ¨Àá¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£SKE48¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¢¤Ã¡ª¡¡¡ÖÈ¿¼ÍÅª¥¹¥ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤À¤È¡¢¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê°æ¾å¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¡¢¤³¤Î¶Ê¤·¤«Î®¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡Ô¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶áÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿»ä¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¤Þ¤µ¤Ë½Õ¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Â¾¤Îµ¨Àá¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëSKE48¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡©
Àõ°æ¡§SKE48¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥ª¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢SUMMER¡×¡ÖÀÄ¶õÊÒ»×¤¤¡×¤È¤«²Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½©¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¿¹ËÜ¡§Á°ºî¤Î¡ÖKarma¡×¤Ï¡¢½©¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§Åß¥½¥ó¥°¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤Í¡©
¿¹ËÜ¡§¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÅÛÎì¡×¤âÅß¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡SKE48¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Îµ¨Àá¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»þ´ü¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÓÌî¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëOneGem¤Î¡Ö¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡×¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹ÓÌî¡§ OneGem¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò7Ì¾½¸¤á¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡×¤â¤È¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÀî¥Í¥¤³¤ÈÁêÀîÃÈ²Ö¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î»ì¤Ë¡Ô¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡Õ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°æ¾å¡§Áá¤¯Ä°¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤Þ¤ÀÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º´Æ£¡§Á°ºî¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤À¤Ã¤¿OneGem¤Î¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ï¡©¡×¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ËÜ¡§»ä¡¢¡Ö¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡×¤Î°áÁõ¤À¤±¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¹ÓÌî¡§¤ª¤Ã¡ª
¿¹ËÜ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£TikTok¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¹ÓÌî¡§¤ä¤Ã¤¿¤¢¡ª¡¡¤¯¤ë¤ß¤ó¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãæ¹âÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°áÁõ¤ÏÀÖÀÄÇò¤Î¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤¬´ðÄ´¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Àõ°æ¡§»ä¤ÏÆ±´ü¤ÎÁêÀî¥Í¥¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±½¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥Ó¤Ç¡Ô¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡Õ¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤À¶Ê¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÀî¥Í¥¤Ï¡Ö¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌî¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¿¶¤êÉÕ¤±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ô¤â¤¦ÃÎ¤é¤ó¡Õ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¨¡¨¡º£ºî¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëDVD¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡Ù¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Àõ°æ¡§¤Ï¤¤¡£Âç±¿Æ°²ñ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¬¥Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÓÌî¡§¤Ç¤â¡¢K¶¤Ï¡Ä¡Ä¡£
º´Æ£¡§ÂçÊÑ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¤¨¡£
°æ¾å¡§¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤ÎËÜµ¤¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£K¶¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£¡§¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éTeam S¤ÎÌîÂ¼¼ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤¬K¶¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ÖK¶Íî¤Á¤Ä¤¯¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¹ÓÌî¡§K¶¤ÏÆ±´ü¤Î£¸´ü¤¬Â¿¤¤¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Âç±¿Æ°²ñ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤È²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áÄø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¼¤Ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àõ°æ¡§¡Ö·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Team E¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¿¹ËÜ¡§Team E¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Àõ°æ¡§¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤ÇÁªÈ´Éüµ¢¤·¤¿ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¿¥¤¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆTeam E¤ÎÁ´°÷¤È²¿¤«¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Âç±¿Æ°²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¤Ï¡¢2025Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤¬µòÅÀ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈQuadlips¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¡©¡¡Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈTeam E¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡SKE48¤Î2026Ç¯¤ÎºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²¿¤«ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡§8´üÀ¸¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢10¼þÇ¯¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§¤Í¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ´¤Ï¤¢¤ì¡Ä¡Ä¤À¤è¤Í¡©
º´Æ£¡§¤¦¤ó¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¡£
°æ¾å¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡£SKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¤¢¤Î²ñ¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨2016Ç¯11·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¡ªSKE48 59 ¿Í¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡ÁÌ¤Íè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤À¡©¡Á¡ä½éÆü¤ÎÃë¸ø±é¡Ë¡£¡Ö°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç10¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÆ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ÓÌî¡§¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤â¡ª¡¡9´üÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤Ä¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÎøÆà¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖËÙ·¯¹¾¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±¤¸9´üÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È»ä¤ÏSKE48·à¾ì¤ÇÀ¸ÃÂº×¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö9´üÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¸À¤ª¤¦¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Âç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£9´üÀ¸¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¼ã¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡SKE48·à¾ì¤Ç¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·à¾ì¸ø±é¤â¤¼¤ÒÉý¹¤¤Êý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Team K¶¤Î¸½ºß¤Î±éÌÜ¤Ï¡¢AKB48¤Î¥Á¡¼¥àB¤¬½é±é¤À¤Ã¤¿¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¸ø±é¡©
°æ¾å¡¦º´Æ£¡§¤Ï¤¤¡£
º´Æ£¡§»ä¤¿¤Á¤ÏµîÇ¯¤Î¥Á¡¼¥àÂØ¤¨¤Çº£¤ÎK¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÎK¶¤¬¾å±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎK¶¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ëTeam K¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Team E¤Îº£¤Î±éÌÜ¤Ï¡ØRESET¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡§¤Ï¤¤¡£AKB48¤Î¥Á¡¼¥àK¤µ¤ó¤ÎÂç»ö¤Ê¸ø±é¤òº£¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëSKE48¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Team E¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤Î¥À¥ó¥¹¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¶Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÊËè¤ËÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¸ø±é¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎAKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹ËÜ¡§Ëè²ó¤Î¸ø±é¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÂ·¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ø±é¸å¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÙ¤«¤¯ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡§»ä¤Ï¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯¤Î4·î¤ËK¶¤Ç¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ö¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¶Ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤Ï¡¢»ä¤È¤Ò¤á¤¿¤ó¡Ê¹ÓÌî¡Ë¤È³ùÅÄºÚ·î¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°õ¾Ý¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö°ß¤â¤¿¤ì¤¹¤ëÆóÏº·Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ÓÌî¡§¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡§¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡Ö½Å¤¿¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È·Ú¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÎK¶¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡4·î26Æü¤«¤éTeam S¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¸ø±é¡Ø¤º¤Ã¤È·¯¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SKE48¤Îº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¿¹ËÜ¡§¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êSKE48¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¡¢SKE48¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢SNS¤È¤«¤âÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§º£¡¢14´üÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¿·¤·¤¯°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢SKE48¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡§º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢¼ã¼ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÂ¼°É¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤â¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âº£²ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢SKE48¤ÎÌ¤Íè¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£36th¥·¥ó¥°¥ë¡¡¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ÔÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡Õ
Team S¡§ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢·§ºêÀ²¹á¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡¢ºäËÜ¿¿ÑÛ¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå
Team K¶¡§¹ÓÌîÉ±Éö¡¢°ËÆ£¼Â´õ¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¡¢º´Æ£²ÂÊæ
Team E¡§ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡¢ÂÀÅÄºÌ²Æ¡¢ÂçÂ¼°É¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß
¡ÚType-A¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡Ê¹ÈÁÈ¡Ë
¹ÈÁÈ
耼¸¶ÄØ¡¢¾¾Àî¤ß¤æ¡¢ËÌÀî°¦Çµ¡¢ÁÒËÜ±©ºÚ¡¢¶áÆ£³¤¶×¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡¢¾¾ËÜ»ü»Ò¡¢ÀÖËÙ·¯¹¾¡¢ÀÄÌÚè½³ò¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾¡¢ÂÀÅÄ°¦·Ã¡¢À¾°æÈþºù
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´)Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡¡Part1
¡ÚType-B¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÇòÁÈ¡Ë
ÇòÁÈ
ÀÐ¹õÍ§·î¡¢ÆþÆâÅèÎÃ¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡¢ÎëÌÚÎøÆà¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢Æîß·Îø¡¹¡¢»³Â¼¤µ¤¯¤é¡¢ÃÓÅÄÉö¡¢±üÌî¿´±©¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢±À°æ¼ÓºÚ¡¢ÎëÌÚ°¦ºÚ¡¢Ä¹Ã«Àî²í
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´) Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ ¡¡Part 2
¡ÚType-C¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊOneGem¡Ë
OneGem
ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢¹ÓÌîÉ±Éö¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢ËÌÀî°¦Çµ¡¢¾¾ËÜ»ü»Ò¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´) Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ Part 3
¡Ú·à¾ìÈ×¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊSHOWROOMÁªÈ´¡Ë
SHOWROOMÁªÈ´
¸¶Í¥Ç«¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢ÁÒËÜ±©ºÚ¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢¶áÆ£³¤¶×¡¢À»ÍÚ²Ö¡¢耼¸¶ÄØ
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡1Éô¡§12:00¡Á¡¡2Éô¡§16:00¡Á
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
SKE48 36th¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿Á´¶ÊÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷SKE48·à¾ì¡ÊÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡Ë
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¡1Éô¡§12:00¡Á¡¡2Éô¡§16:00¡Á
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾ï³ê
¢£·à¾ìÈ×ÆÃÅµ²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ô·à¾ìÈ× ¸½ÃÏ¤Ç¥È¡¼¥¯²ñ¡¦°®¼ê²ñ/¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ²ñ¡Õ
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢£SKE4£¸GWÆÃÊÌ´ë²è ·à¾ìÈÇ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO