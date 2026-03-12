【ピカチュウ逆さボトルケチャップ】 3月 発売 ※なくなり次第終了 価格：429円

ハインツ日本は、ポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」を3月より全国の量販店などで発売する。価格は429円。

「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウとモンスターボールが描かれたデザインで登場。食卓での会話や親子のコミュニケーションを広げてくれるとともに、ワクワク感を届けてくれる。

「逆さボトルケチャップ」のおいしさと使い勝手はそのままに、日常の食卓に思わず笑顔こぼれる楽しさをプラスしてくれる商品となっている。

ピカチュウ逆さボトルケチャップ 全3種

さらに、本品発売を記念して、3月16日より、ハインツ公式Xのキャンペーン投稿を引用リツイートすると、オリジナルの景品が450名に当たるプレゼントキャンペーンも実施。景品は、ピカチュウのほっぺ部分のくぼみにケチャップを入れて楽しめる「ピカチュウほっぺプレート」となる。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ピカチュウ逆さボトルケチャップ 発売記念キャンペーン

応募期間：3月16日10時～3月22日23時59分

応募方法：期間中、「ハインツ公式X」のプレゼントキャンペーン投稿より確認

景品：ピカチュウほっぺプレート

当選者数：450名

当選発表：Xのハインツ日本公式アカウントのダイレクトメッセージ（DM）より案内

ピカチュウほっぺプレート

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.