オーストラリアで亡命を試みたイラン女子サッカー代表チームの選手のうち一部がオーストラリアに残ることを決めた中、亡命を検討していた別の選手1人は決定を翻して帰国の途に就いたことが伝えられた。

11日（現地時間）、AFP通信などによると、豪政府はイラン女子サッカー代表チームの選手1人とスタッフ1人に人道ビザを発給した。これにより、先に亡命を申請した選手5人に加え、計6人がオーストラリアに残ることになった。

トニー・バーク豪内相は「彼女たちに永住権申請につながる可能性がある人道ビザを発給した」とし「代表チーム全員に亡命を選択する機会を提供した」と明らかにした。

ただ、追加で亡命の意思を明らかにしていた人員のうち1人は、土壇場で決定を翻してイランに戻ることにしたという。

バーク内相は「当該の人物がチームの同僚たちと対話した後、考えを変えた」とし「オーストラリアでは誰でも決定を変える自由があり、我々はその選択を尊重する」と説明した。

亡命を撤回した選手は、在豪イラン大使館と連絡を取った後、帰国手続きに入ったと伝えられている。イランに戻る選手団はマレーシアのクアラルンプールを経由して帰国する予定だ。

この過程で、ある選手がイラン大使館に連絡したことでオーストラリアに残った同僚たちの居場所が露呈する状況が発生し、オーストラリア当局が彼女たちを別のセーフハウス（安全な隠れ家）へ緊急移動させる場面もあった。

今回の事態は、イラン女子代表チームが2日、オーストラリアで行われた韓国とのアジアサッカー連盟（AFC）女子アジアカップの試合で国歌斉唱を拒否したことから始まった。その後、イラン国営放送が彼女たちを「反逆者」と非難し、論争が広がっていた。