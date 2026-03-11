篠田麻里子、40歳には見えない誕生日ショットに「ずっと綺麗すぎる」「いよいよ再婚かな」の声も
タレントで俳優の篠田麻里子さんは3月11日、自身のInstagramを更新。40歳になったことを報告し、誕生日会の様子を公開しました。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「あっという間にこの歳に...」「素敵なダブル二十歳」「とても2回目には見えないですよね」「いくつになってもずっと綺麗すぎる」「いよいよ再婚かな」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「2回目の二十歳になりました。笑」篠田さんは「2回目の二十歳になりました。笑」と報告し、3枚の写真と2本の動画を投稿。バースデーケーキとプレゼント、そしてバースデープレートのろうそくの火を消す姿などを載せています。篠田さんは40代について「願うのはやっぱり健康」「これからは無理をしすぎず、自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います」と抱負をつづりました。
東日本大震災を追悼また、同日は東日本大震災から15年。篠田さんは別の投稿で「あの日のことを忘れず、当たり前のようで当たり前ではない日常があることに感謝して過ごしたいと思います」「被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と追悼の言葉をつづっていました。
