意外と知らない「心の通い合う人間関係」の築き方。お互いの要求が少ない、当たり前と思わないなど7つの特徴

カウンセラー・作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【本物の信頼】心の通い合う人間関係の特徴7選／礼があり周りに負担を与えないタイプがこれ」と題した動画を公開した。



動画では、抽象的に語られがちな「心が通い合う人間関係」について、具体的な7つの特徴を挙げて解説。その本質は、お互いに相手を思いやる感覚を持ち、具体的な行動や意識によって築かれるものであると説いた。



Ryota氏はまず、「心が通い合う人間関係」の最も基本的な特徴として、「お互いの要求が少ない」ことを挙げた。良好な関係では、そもそも相手に「こうしてほしい」と求めることが少なく、互いの価値観や「常識」が似ているため、無理なく付き合えるのだという。「常識とは二十歳までに得た偏見の数」という言葉を引用し、この“常識”が近い人とは、最初から分かり合っている部分が多い状態だと説明した。



次に、「とんでもなく大事」だと強調したのが「意思疎通ができる」ことだ。人間関係で心が通わないと感じる原因の多くは「誤解が多い」ことにあると指摘。問題が起きても冷静に話し合い、お互いの考えを伝え合うことができれば、関係性は良好に保たれると述べた。逆に、すぐに怒ったり、「これぐらい分かってるでしょ」と思い込んだりする態度は、意思疎通を妨げ、関係を悪化させると警鐘を鳴らした。



さらに、「相手を利用しようと思わない」「ある程度の放置ができる」といった特徴にも言及。相手を自分の都合のいいように使う関係では本心が隠されるため心は通い合わず、逆にお互いを信頼しているからこそ、干渉しすぎずにいられる「放置」が可能になると解説した。



Ryota氏は、これらの特徴はすべて、相手を尊重し、良好な関係を維持しようとする「お互いの努力」の上に成り立つと結論付けた。そして、「あなたの心を見える化できる」と語り、感謝の言葉を伝えるなど、日々の小さなコミュニケーションを通じて自分の気持ちを相手に伝えることの重要性を訴えかけた。