ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・藤平尚真投手（楽天・27）が、2026年3月10日にインスタグラムのストーリーを更新し、大谷翔平選手（ドジャース、31）に感謝の念を表した。

大谷が日本代表全員にヘッドホンをプレゼント

藤平はインスタグラムのストーリーに4枚の写真を投稿。東京ドームのロッカールームで撮影したとみられ、「大谷翔平」と記された箱を持ちながら笑顔を見せた。

写真には、日本代表の曽谷龍平投手（オリックス、25）、北山亘基投手（日本ハム、26）らも収まっており、大谷のSNSアカウントに「ありがとうございます」とのコメントを添えた。

藤平が手にした箱には、オーディオブランド「Bears」のマークが入っていた。これは、大谷が公式アンバサダーを務めるブランドで、大谷が日本代表全員にヘッドホンをプレゼントしたとみられる。

1次ラウンド・プールCを首位通過した日本代表は、この日、準々決勝が行われる米フロリダ州マイアミに向け出発した。長旅に備えてのプレゼントだったようだ。

大谷の心遣いはインターネット上で大きな話題となり、SNSには次のようなコメントが寄せられた。

「これ以上素晴らしい人間はいないのではないか」

「粋な男よね」「長時間フライトに気遣ってへッドフォンなのかな？」「まじでやることかっこよすぎる」「こんなん家宝や使われへん」「全員にこのタイミングでプレゼントもカッコいい」「ヘッドホン侍メンバーに配ってんのかーすげーー」「こういう計らいが選手やチームの士気をあげる」「これ以上素晴らしい人間はいないのではないか」「ヘッドホン羨ましい！」

準々決勝は15日に行われる予定で、日本はプールDの2位チームと対戦する。プールDはすでにベネズエラとドミニカ共和国が1次ラウンド突破を決めており、日本はどちらかのチームとの対戦となる。