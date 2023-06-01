【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c ワイヤレス ゲーミングマウス+マウスパッド「G240」（G240f）

Amazonにて、ロジクールのゲーミングブランド「Logicool G」のゲーミングマウスとゲーミングマウスパッドのセットが特別価格で販売されている。期間は3月22日23時59分まで。

ゲーミングマウスには、HERO2センサーと独自のLIGHTFORCEハイブリッドスイッチを搭載した軽量ワイヤレスゲーミングマウス「PRO 2 LIGHTSPEED」や、右利き向けのエルゴノミクスデザインで長時間の使用でも疲れにくい超軽量ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」などがラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ゲーミングマウスパッド「G240」（G240f）/サイズ：標準サイズ（340×280×1mm）

【セット買い】【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス（G-PPD-002XWL-BKd）※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き+ゲーミングマウスパッド「G240」（G240f）

【セット買い】【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ワイヤレス ゲーミングマウス（GPROXSL-WLDEXBKd）※Amazon限定壁紙ダウンロード付き+ゲーミングマウスパッド「G240」（G240f）

