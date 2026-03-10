人力舎、仮想通貨「Yuttycoin」は「弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」 注意喚起行う【声明全文】
芸能事務所のプロダクション人力舎が10日、公式サイトを更新。「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い」との声明を発表した。
【画像】人力舎、仮想通貨「Yuttycoin」への声明全文
声明では「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」と記した。
続けて「また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません。当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
■声明全文
所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い
2026年03月10日
弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。
また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません。当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
もし被害に遭われた場合や、不審な情報を見かけた場合は警察庁・金融庁・消費者庁等公的機関にご相談ください。皆様におかれましても、くれぐれもご注意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
