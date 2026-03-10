この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

TOEIC930点の東大生でも不合格に…商社面接を突破するには「情景が想像できるエピソード」が必要だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【面接】「改善すれば即内定」TOEIC930点の東大生が商社面接に挑んだらまさかの不合格…もったいないミスとは！？|27卒」を公開した。 TOEIC930点のスコアを持つ東京大学の就活生が商社の模擬面接に挑むも、面接官から「絶望的」と厳しい評価を下されてしまう。本動画では、優秀な学生が陥りがちな面接の罠と、内定を勝ち取るための具体的な改善策が解説されている。



動画では、『確実内定』の著者であるトイアンナ氏が面接官を務め、東大生のハク氏の模擬面接を実施した。ハク氏は留学先のオーストラリアで、実践的な英語力を鍛えるためにケバブ屋でアルバイトをした経験や、学園祭実行委員長として組織をまとめたエピソードを論理的に披露した。しかし、トイアンナ氏の合否判定は不合格であった。



不合格の要因として、まず緊張から「質問を取り違える」という凡ミスを指摘。出席率低下の「悪影響」を問われた際に「理由」を答えてしまうなど、対話にズレが生じていたと語る。 さらに、「情景が想像できるエピソードが必要」と具体性の欠如に言及。東大で美学を学んでいるという肩書きは、ビジネスの現場では抽象的な人物というレッテルを貼られがちであると指摘する。その偏見を覆すために、ハク氏自身が強みとして挙げた「ウェットな関係性」について、泥臭い人間関係のトラブルやそれをどう解決したかというリアルな描写を徹底的に語るべきだと説いた。



しかし模擬面接後のフィードバックで、ハク氏が学園祭の別企画で、紅白出場アーティストを招いてラジオの公開収録を行い、「前年まで100人くらいの動員数だった企画を1,500人に伸ばした」という実績を明かすと、状況は一変。トイアンナ氏は「それをなんで言わないんだ！」と驚愕し、「このエピソードなら合格していた」と断言した。 どんなに優秀な実績を持っていても、アピールするエピソードの選定を誤れば面接官の心は動かせない。本動画は、面接でいかに自分を適切に見せるかという視点の重要性を提示している。