開催：2026.3.10

会場：ダイキン・パーク

結果：[アメリカ] 5 - 3 [メキシコ]

WBCの試合が10日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとメキシコが対戦した。

アメリカの先発投手はＰ・スキーンズ、対するメキシコの先発投手はＭ・バレダで試合は開始した。

3回裏、3番 Ａ・ジャッジ 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアメリカ得点 USA 2-0 MEX、7番 Ｒ・アンソニー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアメリカ得点 USA 5-0 MEX

6回表、1番 Ｊ・デュラン 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでメキシコ得点 USA 5-1 MEX、5番 Ｊ・メネセス 3球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打でメキシコ得点 USA 5-2 MEX

8回表、1番 Ｊ・デュラン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでメキシコ得点 USA 5-3 MEX

試合は5対3でアメリカの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアメリカのＰ・スキーンズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメキシコのＪ・クルーズで、ここまで0勝1敗0S。アメリカのＧ・ウィットロックにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 12:24:11 更新