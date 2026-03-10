ジャンプ漫画家、警察官募集ポスター描き大反響「横顔が凛々しく」「刑事モノの漫画読みたくなりました」
漫画『ろくでなしBLUES』、『ROOKIES』などで知られる漫画家・森田まさのりが、自身のXを更新し、滋賀県警警察官募集のポスターを描いたことを報告した。
【画像】横顔かっけぇ！森田先生が描いた警察官募集ポスター
Xでは「今年も滋賀県警警察官募集のポスターを描きました！ぼかしたりとか、普段あんまりやらない事やってみました。たくさん希望者が現れますように…！滋賀の平和は任した！」と伝えた。
投稿されたイラストは、森田による独特な絵のタッチで描かれた警察官の姿を見ることができる。
これにファンは「すてきなポスターです 沢山の方がおまわりさんになって治安守るヒーローになってほしいね」「帽子をキュッと被り直す横顔が凛々しくてすてきです たくさんの方の目に留まっていただきたいですね」「森田先生ワールドがめっちゃ出てる！最高すぎる」「いつか森田先生が書く刑事モノの漫画読みたくなりました 新人警官の成長記録でもいいしとにかくこの絵を見てものすごく見たくなりました」などの声をあげている。
