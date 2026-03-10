この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】日本企業の7割がどれだけ売上を伸ばしても赤字になる理由を小澤社長と語ります！

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【経営者必見】日本企業の7割がどれだけ売上を伸ばしても赤字になる理由を小澤社長と語ります！」と題した動画を公開した。チャンネルを運営する市ノ澤翔氏が、ゲストの小澤辰矢社長の決算書を分析。その中で小澤社長は、安易な節税を勧める税理士を「インチキだなと思ってる」と語るなど、中小企業経営のリアルな実態を明かした。



動画の冒頭、市ノ澤氏は多くの会社が節税を繰り返した結果、「年商だけ上がってるけどお金はないっていう会社がめちゃくちゃ多い」と問題提起。今回は「令和の虎」にも出演する建設会社社長の小澤氏をゲストに迎え、その決算書を深掘りしていくと企画主旨を説明した。



自身の会社の財務状況について聞かれた小澤社長は「貯金残高しか見てない」と笑いながら告白。詳細な数字は担当者に任せていると明かし、市ノ澤氏を驚かせた。



話は中小企業に多い「黒字倒産」の話題へ。市ノ澤氏が、多くの社長が利益が出ると税金を払いたくない一心で、オペレーティングリースや不要な設備投資といった「お金を払う節税」に走りがちだと指摘。これが結果的に会社の現金を減らし、黒字なのに倒産する「黒字倒産」の引き金になっていると解説した。



これに対し小澤社長も強く同意。自身も過去に、1,000万円もする機械を購入し特別償却で一気に経費計上するといった節税を繰り返していたと振り返る。しかし、償却するものがなくなった途端に多額の税金が発生し、「黒字だけど金がない」「本当に超苦しかった」と当時の苦境を語った。



その経験から「先送りでしかない」と学び、今では正直に納税する方針に転換したという小澤氏。一連の経験を踏まえ、「節税、節税って言ってる税理士はインチキだなと思って」と持論を展開した。



動画の最後、市ノ澤氏は小澤社長の会社について、売上は伸びつつも利益率が下がっている点を指摘しつつ、全体としては「めちゃめちゃいい状態」と診断。安易な節税に頼らず、着実に利益を積み上げてきた経営を高く評価し、対談を締めくくった。