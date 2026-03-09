侍ジャパンは1次ラウンド1位通過決定

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでの1次ラウンド3連勝で1位通過を決めた。進撃を続ける中、来日している海外記者は東京ドームで印象に残っていることを伝えている。

米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は8日、自身のXを更新。「みなさん、おはよう。東京ドームで印象に残ったいくつかの体験をご紹介」として以下のようにつづるほか、動画内でも説明した。

「1．ホットドッグについて聞かれたけど。ほら、この通り」

「2．ビールのケグ（売り子が背負っているビールのタンク）」

「3．フリー打撃中に、近くに打球が飛んできた際のホイッスル」

「4．地震の注意喚起」

「5．ブルペン内でヘルメットをかぶった警備員」

「6．オオタニのフリー打撃」

「7．日本ベンチ内にダルビッシュのユニホーム」

「8．ブルペンに群がるメディア陣」

「9．豪州戦前に外野でキャッチボールをするオオタニ」

野球文化の違いなど、様々なことに驚いているウェクセルマン氏。東京ドームの1次ラウンドは10日の日本-チェコ戦で終了。戦いの舞台は米国に移る。



（THE ANSWER編集部）