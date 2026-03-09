WBC1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、韓国とオーストラリアが対戦した。2位通過をかけた大一番。勝てば突破となるオーストラリアは、試合開始と同時にチームのXを更新し、魂のメッセージをつづった。

オーストラリアと韓国にとって運命のプールC最終戦。オーストラリアはチームのXを試合開始と同時に更新。「日本のファンの皆さんへ」から始まるメッセージをつづった。

◇ ◇ ◇

この1か月間、私たちのストーリーを見守ってくださり、本当にありがとうございます。

日本の皆さんがオーストラリア野球に興味を持ち、これほど大切に思ってくれていることを目にできて、本当に特別な気持ちです。

今夜どんな結果になったとしても、皆さんの愛と応援、そして力強いサポートに感謝しています。

争うのではなく、情熱とスポーツを通じて私たちは一つになれるはずです。

皆さんが見せてくれた前向きな気持ちに、心から感謝します。

私はオーストラリア人であることを誇りに思っています。

オーストラリア野球コミュニティの一員であることを誇りに思っています。

そして、この経験を日本でできたことを誇りに思います。

試合を楽しんでください。

◇ ◇ ◇

最後に「エリック」と記されており、オーストラリアのSNSの運用や動画配信、コンテンツ作成などの責任者を務めるエリック・バルナー氏による文章とみられる。

魂の318字をつづったオーストラリアは、韓国に勝てば2大会連続の8強入り。敗れてもスコア次第で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）