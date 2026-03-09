【すべて30%OFF以上】大人気「Brooks Brothers」のシャツがAmazonでセール中
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日最終日です。

今回はセール対象商品の中から「Brooks Brothers」のシャツなどをご紹介。上質な素材と洗練されたデザインで、人気のあるブランドです。気になる商品があれば、早めのチェックがオススメです！

◆「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」とは
1818年にニューヨークで創業した、アメリカ史上最古のアパレルブランドです。リンカーンやケネディ、オバマなど、歴代のアメリカ大統領のうち約40人が愛用してきました。清潔感と品格があり、フォーマルな場で「絶対に失敗しない」という安心感があります。

カジュアルでポップな印象。ストライプ柄のシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットンポプリン ブッチャーストライプ フライデーシャツ P25330100205408

16,500円 → 9,900円（40%オフ）

シワになりにくいノンアイロンシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] ストレッチオックスフォード GFロゴ シーズナルパターン カジュアルシャツ Regular Fit P25330100223183

17,600円 → 12,320円（30%オフ）

オックスフォード地のバンドカラーシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] スーピマコットン オックスフォード ソリッド バンドカラーシャツ S23330100205712

19,800円 → 11,880円（40%オフ）

タックイン・アウトどちらでもOK。ストライプ柄のフライデーシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットンオックスフォード ストライプ フライデーシャツ P25330100221432

16,500円 → 9,900円（40%オフ）

ヴィンテージ調の柔らかな風合い。着れば着るほど愛着が増す一着


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットンポプリン シーズナルパターン フライデーシャツ P25330100221449

16,500円 → 11,550円（30%オフ）

コットン素材ながらもシワになりづらい。チェック柄シャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] ロングスリーブ シグネチャータータン カジュアルシャツ Regular Fit P23330100206131

18,700円 → 11,220円（40%オフ）

ブルックス ブラザーズの代名詞になっているポロカラーシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] スーピマコットン オックスフォード ドレスシャツ Regular Fit P24110100216697

20,900円 → 14,630円（30%オフ）

柔らかく暖かい。コットンフランネル素材のスポーツシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] フランネル タータンチェック カジュアルシャツ Regular Fit P23330100205470

19,800円 → 13,860円（30%オフ）

レイヤードも楽しめる。ハーフジップタイプのスウェットシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットン フレンチリブ GFロゴ ハーフジップ モックネックプルオーバー P25320100221859

20,900円 → 14,630円（30%オフ）

ベーシックさと品格を備えた毎年人気のポロシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] スーピマコットンストレッチ GFロゴ シンストライプ ロングスリーブポロシャツ Slim Fit P25320100221914

19,800円 → 11,880円（40%オフ）

デイリーからゴルフなどのスポーツにも着用可能なポロシャツ


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] スーピマコットンストレッチピケ GFロゴ ロングスリーブポロシャツ Slim Fit P25320100221653

16,500円 → 11,550円（30%オフ）

その他のおすすめ商品


Brooks Brothers

[Brooks Brothers] ブルックス ブラザーズ ミニBB#1ストライプ GFジャカード レップタイ F21120100189877

15,400円 → 11,220円（27%オフ）

Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットン／ポリエステル ピケ GFロゴ ダブルフェイスフルジップ P25320330001589

20,900円 → 16,720円（20%オフ）

Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットンジャージー GFロゴ ソリッド ラグビーシャツ P25320330001586

19,800円 → 15,840円（20%オフ）

Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] ラムズウール GFロゴ ケーブル クルーネックセーター P25310100225218

28,600円 → 22,880円（20%オフ）

Brooks Brothers

[Brooks Brothers] [ブルックスブラザーズ] コットン GFロゴ チェック ハンカチ P24440330000186

1,650円 → 1,320円（20%オフ）

