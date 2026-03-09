【すべて30%OFF以上】大人気「Brooks Brothers」のシャツがAmazonでセール中

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日最終日です。今回はセール対象商品の中から「Brooks Brothers」のシャツなどをご紹介。上質な素材と洗練されたデザインで、人気のあるブランドです。気になる商品があれば、早めのチェックがオススメです！

◆「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」とは

1818年にニューヨークで創業した、アメリカ史上最古のアパレルブランドです。リンカーンやケネディ、オバマなど、歴代のアメリカ大統領のうち約40人が愛用してきました。清潔感と品格があり、フォーマルな場で「絶対に失敗しない」という安心感があります。

カジュアルでポップな印象。ストライプ柄のシャツ

シワになりにくいノンアイロンシャツ

オックスフォード地のバンドカラーシャツ

タックイン・アウトどちらでもOK。ストライプ柄のフライデーシャツ

ヴィンテージ調の柔らかな風合い。着れば着るほど愛着が増す一着

コットン素材ながらもシワになりづらい。チェック柄シャツ

ブルックス ブラザーズの代名詞になっているポロカラーシャツ

柔らかく暖かい。コットンフランネル素材のスポーツシャツ

レイヤードも楽しめる。ハーフジップタイプのスウェットシャツ

ベーシックさと品格を備えた毎年人気のポロシャツ

デイリーからゴルフなどのスポーツにも着用可能なポロシャツ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。