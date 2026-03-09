『1リットルの涙』映画化 ドラマ版出演の錦戸亮が主演＆レミオロメン「3月9日」「粉雪」テーマソングに起用
木藤亜也氏のノンフィクション同名書籍の原作をもとにした『映画 1リットルの涙』が、2027年に公開されることが決定した。2005年に放送されたドラマ版にも出演した錦戸亮が主演を務める。また、テーマソングにはレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用された。
今作では、木藤氏の『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮香が娘と過ごした日々をつづった手記『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）を映画化する。
【場面カット】噓かホントか…人間模様が描かれるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』
1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている『1リットルの涙』は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍。
2005年には沢尻エリカ主演の連続ドラマ『1リットルの涙』が放送され、大きな話題を呼んだ。錦戸は今回の映画では再び、ドラマ版にも登場した麻生遥斗（あそう・はると）を演じる。
このほど、スーパーティザービジュアルと超特報が解禁。スーパーティザービジュアルには、粉雪が降る中にたたずむ遥斗が。超特報では、「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな────」という遥斗の言葉で始まり、レミオロメンの「3月9日」と合わせて、「いま」の遥斗の姿が切り取られている。
■主演：錦戸亮コメント
この度、『映画1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。
本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。
あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。
ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も
2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。
錦戸亮
■テーマソング：レミオロメン コメント
僕らレミオロメンにとって、「1リットルの涙」という作品は、例えようのないくらい大きな存在です。
バンドにとって顕著な面は、ドラマを通じて「粉雪」や「3月9日」という楽曲、そして僕らの存在を知る大きなきっかけを頂いた事です。
しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、
そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております。
今回、映画化されるお話をプロデューサーさんからお聞きした時、まさしくその核の部分を何より大切に作品をつくり、届けたいという情熱を感じました。
原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。
そして僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、レミオロメンの音楽が映画のお力になれたらと思っております。
藤巻亮太（レミオロメン）
今作では、木藤氏の『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮香が娘と過ごした日々をつづった手記『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）を映画化する。
1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている『1リットルの涙』は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍。
2005年には沢尻エリカ主演の連続ドラマ『1リットルの涙』が放送され、大きな話題を呼んだ。錦戸は今回の映画では再び、ドラマ版にも登場した麻生遥斗（あそう・はると）を演じる。
このほど、スーパーティザービジュアルと超特報が解禁。スーパーティザービジュアルには、粉雪が降る中にたたずむ遥斗が。超特報では、「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな────」という遥斗の言葉で始まり、レミオロメンの「3月9日」と合わせて、「いま」の遥斗の姿が切り取られている。
■主演：錦戸亮コメント
この度、『映画1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。
本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。
あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。
ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も
2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。
錦戸亮
■テーマソング：レミオロメン コメント
僕らレミオロメンにとって、「1リットルの涙」という作品は、例えようのないくらい大きな存在です。
バンドにとって顕著な面は、ドラマを通じて「粉雪」や「3月9日」という楽曲、そして僕らの存在を知る大きなきっかけを頂いた事です。
しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、
そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております。
今回、映画化されるお話をプロデューサーさんからお聞きした時、まさしくその核の部分を何より大切に作品をつくり、届けたいという情熱を感じました。
原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。
そして僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、レミオロメンの音楽が映画のお力になれたらと思っております。
藤巻亮太（レミオロメン）