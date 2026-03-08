キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

温泉、海、川、そして豊かな緑に恵まれた和歌山県は、車中泊旅との相性が抜群のエリアです。

今回は、温泉施設に併設され、快適な車中泊ができる和歌山県内のRVパークの中から、特に魅力的な4施設を厳選しました。

温泉で旅の疲れを癒やしたい方から、地元グルメを楽しみたい方や、静かな自然の中で過ごしたい方まで、旅のスタイルに合わせて選べるRVパークをご紹介します。

RVパーク きのくに温泉

くるま旅

高速道路のICからのアクセスが良く、旅の途中に立ち寄りやすい温泉併設型RVパークです。

徒歩圏内で良質な天然温泉を楽しめるほか、周辺には飲食店やコンビニも揃っており、初めての車中泊でも安心して利用できます。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク きのくに温泉

所在地：〒642-0002 和歌山県海南市日方1274-76

TEL：073-483-0428

料金：1泊1台 3,240円～（電源込み）

チェックイン：15:00～20:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約のみ

駐車可能車両サイズ：セミフルコン、バスコン、キャブコン、バンコン、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅4m×高さ無制限

利用可能台数：2台

トイレ：施設内24時間利用可能

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：なし

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

天然きのくに温泉

入浴施設：きのくに温泉

入浴料金：大人（中学生以上）900円、小人（3歳以上）630円

タオルの有無：販売フェイスタオル300円

営業時間：12:00～22:00（最終受付21:30）

定休日：年中無休

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：お食事処あり

その他：真後ろにコンビニあり、温泉・グルメが同時に楽しめる立地

詳細はこちら▷天然きのくに温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「オーナーさんの配慮が行き届いていて、初心者でも安心して泊まれた」

・「日帰り温泉とセットで旅の疲れを癒せる」

・「海南ICから近くアクセス良好」

・「駐車スペース裏にコンビニがあるので便利」

RVパーク 南紀月の瀬温泉 ぼたん荘

くるま旅

清流・古座川のほとりに位置し、自然に包まれた静かな環境で過ごせるRVパークです。

温泉宿に併設されており、川のせせらぎを感じながら温泉と車中泊を同時に楽しめる、癒やし重視の方におすすめの一軒です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 南紀月の瀬温泉 ぼたん荘

所在地：〒649-4106 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬881-1

TEL：0735-72-0376

料金：1泊1台3,850円（電源込み）

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：8:00～10:00

予約方法：電話予約のみ

駐車可能車両サイズ：キャブコン、バンコン、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅5m×高さ無制限

利用可能台数：10台

トイレ：施設内24時間利用可能

ゴミ処理：可（可燃ゴミ指定ゴミ袋1枚500円）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：あり（無料）※駐車場内は不可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

月の瀬 ぼたん荘

入浴施設：南紀月の瀬温泉

入浴料金：大人700円、小学生300円、幼児無料

タオルの有無：販売100円、レンタルバスタオル150円

営業時間：平日・日曜・祝日13:00～21:00、GW・盆・正月13:00～17:00

定休日：不定休

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：レストラン、売店あり

詳細はこちら▷月の瀬 ぼたん荘

利用者の口コミ・おすすめポイント

・清流・古座川沿いで川遊びできる立地が人気。

・「キャンプ感覚で自炊も可能」

・「星空や自然を満喫できる静かな環境が魅力」

・「設備も良く、温泉もあり観光の拠点としても良い立地」

RVパーク とれとれ市場 南紀白浜

くるま旅

西日本最大級の海鮮市場「とれとれ市場」に隣接し、食と観光を満喫できる好立地なRVパーク。

新鮮な海の幸や温泉施設を気軽に楽しめ、白浜観光の拠点としても非常に利便性の高いスポットです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク とれとれ市場 南紀白浜

所在地：〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2521

TEL：0739-42-3351

料金：1泊1台2,750円～

チェックイン：16:00～18:00

チェックアウト：8:00～10:00

予約方法：電話予約のみ

駐車可能車両サイズ：キャブコン、バンコン、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：長さ5m×幅2m

利用可能台数：20台（電源あり9台）

トイレ：屋外24時間利用可能

ゴミ処理：可（大45L・110円）

電源：あり（15A・550円）

水道：なし

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

とれとれの湯

入浴施設：とれとれの湯

入浴料金：大人（中学生以上）980円、小人（3歳～小学生以下）500円

タオルの有無：フェイスタオル280円、バスタオル500円、レンタル350円

営業時間：9:00～23:00（最終受付22:30）

定休日：不定休

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：お土産コーナー、お食事処あり

詳細はこちら▷とれとれの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「RVパークの駐車スペースは傾斜がある所がある」

・「白浜観光の拠点としても使いやすい」

・「人気スポットなので駐車場全体が常に混んでいる。静かさを求める人には向かないかも」

RVパーク高田グリーンランド・雲取温泉

くるま旅

温泉施設の敷地内で車中泊ができ、到着後すぐに温泉で旅の疲れを癒せるRVパークです。

自然に囲まれた落ち着いた環境で、熊野エリア観光や長距離移動の中継地点としても人気があります。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 高田グリーンランド・雲取温泉

所在地：〒647-1101 和歌山県新宮市高田1810

TEL：0735-29-0321

料金：1泊1台2,000円～（1名分温泉入浴代込み）

チェックイン：13:00～20:00

チェックアウト：7:00～10:00

予約方法：電話予約のみ

駐車可能車両サイズ：セミフルコン、バスコン、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：長さ4.3m×幅7.5m×高さ3m

利用可能台数：3台

トイレ：施設内24時間利用可能

ゴミ処理：可（45L・１枚300円）

電源：あり（10A・有料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：不可

Wi-Fiの利用：なし ※館内ロビーは可

詳しくはこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

くるま旅

入浴施設：高田グリーンランド

入浴料金：大人500円、小人250円

営業時間：平日14:00～21:00、土日祝日12:00～21:00（最終受付20:30）

定休日：不定休

効能：筋肉痛、冷え性、疲労回復など

飲食・売店：食堂・喫茶あり

その他：スポーツ施設や季節のアクティビティが楽しめる

詳細はこちら▷高田グリーンランド

利用者の口コミ・おすすめポイント

・自然の中でリラックスできる環境が人気。

・「熊野三山巡りの拠点として好立地」

・「白濁のアルカリ性単純温泉、少し滑りを感じる温泉」

まとめ

和歌山のRVパークは、単なる車中泊スポットにとどまらず、「温泉」「食」「自然」「観光拠点」といった付加価値が高いのが特徴です。

移動の途中で気軽に立ち寄れる場所から、ゆっくり滞在したくなる癒やしの環境まで、目的に応じた選択肢が揃っています。

次回の和歌山旅では、自分の旅スタイルに合ったRVパークを拠点に、自由度の高い車中泊旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

なお、料金・利用条件・設備内容は変更される場合がありますので、最新の情報は必ず予約前に各RVパークの公式サイトまたは予約ページでご確認ください。