日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が8日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演し、3月いっぱいで同局を退社することを発表した。

番組中盤、MCの中山秀征から振られた岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することとなりました。これまでありがとうございました」とあいさつした。

中山が泣き真似すると「大根が過ぎるって」とツッコミ。笑顔を見せつつ、「まだありますから」と残り、退社までMCを務めることを明かした。

「シューイチ」の前には「スッキリ」でMCを担当していた岩田アナ。中山が「岩田さんも『スッキリ』では見れない表情をずいぶん、この『シューイチ』で見られましたからね」と話すと、岩田アナも「ここでは自由奔放に。加藤（浩次）さんの隣ではしっかりやってましたけどね」と笑顔を浮かべた。

「シューイチ」MCの後任は黒田みゆアナウンサーが務めることも発表された。

1995年8月30日生まれ、東京都出身の岩田アナは慶大から2018年に日テレに入社。同期のアナウンサーは市來玲奈、弘竜太郎、篠原光（23年退社）。

入社1年目から同局の人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」などを経て、現在は「シューイチ」「沸騰ワード10」などを担当している。