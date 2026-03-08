【病院ホラー】カルテが招いた鳥肌必至の心霊現象！興味本位で肝試ししたら目の前にナース服の幽霊が出現!!【作者に聞く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧：Twitter)にて投稿されている中から「【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに心霊体験した友人のその後などについても聞いた。
■この話は真昼間に聞いたが、怖すぎた…!!
友人の間でも有名な心霊スポットである廃病院のY病院に、怖いもの知らずのカップルが肝試しに訪れた。院内には備品やカルテが残されており、彼女の提案で来た証拠として1枚を持ち帰ることにしたのだが、その後、彼女のスマホに見知らぬ固定電話の番号から何度も着信が入る。彼氏が電話口で怒鳴ると、「カルテ…カルテ返してほしいのですが…」という不気味な声が聞こえた…!!発信元を調べると、閉鎖されたはずのY病院だったのだ。
2人は慌てて病院へ向かい、「この辺で拾ったし、置いとく？」と彼女が言うと、ギーギーという音とともに車いすを押したボロボロのナース服姿の幽霊が現れた。彼氏は腰を抜かした彼女を抱え逃げ出した。カルテをY病院に返してからは、2人は何事もなく平穏に過ごしているという。
本作「【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)」は、10年ほど前に作者のしゃけなかほいさんが友人から聞いた実話だという。当初、しゃけなかほいさんは「そんなことある？」と半信半疑だったという。しかし「心霊ってそういうものなので、友人から聞いたまま漫画を描きました。脚色などは一切していません！」と明かす。
また、しゃけなかほいさんは「彼女さんを担いで逃げた友人は度胸があると思いましたが、2人とも同じ幽霊を見ているんですよね。この話は真昼間に聞きましたが、怖すぎました…」と、当時の心境を語ってくれた。
もしカルテを持っていかなかったら、どうなっていたのか…!?真相は今も闇のなかに包まれたままだ。ホラー好きの方は、本作「【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
