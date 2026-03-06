WBC2度目の連覇の期待もかかる侍ジャパン。先ほど球場に姿を見せた前回優勝の立役者、ドジャースの大谷翔平選手。村上選手との2ショット姿も。



熊本県勢は今年メジャーのホワイトソックスに移籍した九州学院出身の村上宗隆選手や城北高校出身、ソフトバンクホークスの牧原大成選手がメンバー入りしています。



県民が期待を寄せるのは…。



■訪れた人

「日本を代表する人ですからね大谷・村上にも大きな期待。村上選手めっちゃホームランいっぱい打ってほしい」



やはり大谷選手と村上選手！



■飯田嘉太アナ

「こちらでは大谷選手のレプリカユニフォームはもちろん、地元出身、村上宗隆選手のTシャツなども販売しています」





アミュプラザくまもとにはWBC応援グッズの特設会場が。



■訪れた人

「孫に主人が『買おうか』って。やっぱり大谷選手でしょうね」

「どっちがいいかなと思って。日の丸がね、入ってるでしょ」



孫のために大谷選手のレプリカTシャツを買う人や、海外からの客も。



■香港の客（英語）

「娘に買っていこうと思って」



■スーパースポーツゼビオ熊本本山店・中田雄二店長

「大谷選手っていうのがあのナンバーワンの人気になっています。あとはTシャツで村上選手。試合が近づくにつれてだんだん売り上げも上がってきています」



ポップアップストアは8日まで展開しています。WBC日本の初戦はこの後、午後7時からチャイニーズ・タイペイと対戦します。

